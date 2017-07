La huelga de examinadores de Tráfico perjudica a unos 2.000 cordobeses

La huelga de examinadores de Tráfico ha afectado ya a unos 2.000 alumnos cordobeses, que han visto cómo se aplazaban sus pruebas para poder obtener un permiso de conducir desde que el pasado 19 de junio el colectivo comenzó a parar su actividad para reivindicar el cumplimiento de un preacuerdo alcanzado con la Dirección General de Tráfico hace dos años, que comprendía algunas mejoras laborales. Esta fue la estimación facilitada ayer por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) y por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba (APAC), que también definió la situación como «ruinosa» en palabras de su presidente, Rafael Cruz.

Este portavoz hizo sus declaraciones a los medios de comunicación unos momentos antes de iniciar una manifestación en la que, entre otros vehículos, participaron turismos, camiones y autocares de unas 150 autoescuelas (la provincia tiene en torno a 170) para exigir una solución al paro de los examinadores con una ruta en la que mostraron carteles e hicieron sonar las bocinas. La movilización se enmarcó en una iniciativa realizada a nivel andaluz (la APAC pertenece a la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía) y en otras provincias españolas, y Rafael Cruz detalló que, tras salir de El Arenal, llegarían a La Victoria y continuarían circulando por distintas calles de la ciudad para finalizar su protesta en las instalaciones que la DGT tiene en el polígono industrial de La Torrecilla.

El presidente de la APAC confirmó que en algunos momentos llegaron a colapsar el tráfico, ya que, por ejemplo, en Conde de Vallellano ocuparon cinco carriles y esta situación se repitió en el Puente de San Rafael. Precisamente, su recorrido contó con una parada en Tráfico (cuya sede se encuentra en Conde de Vallellano), donde las autoescuelas entregaron una petición al jefe provincial, José Antonio Ríos Rosas, para que cese la huelga.

Los empresarios hicieron referencia a la situación que viven los estudiantes que han finalizado sus exámenes y pretendían aprovechar el verano para lograr el carné de conducir, también a la de aquellos que tienen que regresar a sus ciudades de origen y lo harán sin obtenerlo, a la de alumnos cuyo puesto de trabajo depende de este permiso o a la convocatoria de oposiciones.

Sobre la incidencia en las empresas, Cruz sostuvo que «nos encontramos en medio de una lucha que no tenemos posibilidad de arreglar» e hizo hincapié en que alrededor del 70% de su trabajo se concentra en el periodo estival, pero ahora solo tienen un 40% de la actividad habitual, ya que con la huelga ha caído alrededor de un 60%. En esta línea, avanzó que la de ayer fue la primera protesta, pero «en caso de que no se llegue a un acuerdo, saldríamos más veces y pensaríamos otro tipo de movilizaciones».

En cuanto a la postura de los examinadores, comentó que «si hay un acuerdo que Tráfico no cumple, hay otras maneras de solucionarlo, ir a la Dirección General de Trabajo o denunciarlo, pero no es proporcional lo que se pide con el daño que se está causando», opinó. Desde la asociación provincial también se adelantó que «si esta situación prosigue, muchas autoescuelas no podrán salir adelante, no es viable», ya que en muchos casos se trata de empresas familiares y «los estudiantes que ahora no se saquen el carné esperarán al año que viene», explicó su presidente, detallando que en el mes de julio pueden matricularse entre 20 y 30 alumnos en uno de estos centros, pero «otros meses tiene mucho menos». Con los paros que se están realizando, posibles alumnos han dejado de acudir a las autoescuelas ante las dificultades para examinarse.

En este sentido, Rafael Cruz calificó como «fundamental» que se realicen las pruebas en Tráfico y comentó que los examinadores y la DGT «se tienen que sentar (a negociar) y no levantarse hasta que no tengan una solución», porque «el daño es grandísimo». Además, hizo referencia a la «amenaza de huelga total a partir de septiembre», por parte de este colectivo de trabajadores, e indicó que «para nosotros sería totalmente ruinoso. No podríamos permitirnos que pasase eso».

En estos momentos, nueve examinadores de los 12 que hay en Córdoba están siguiendo la huelga los lunes, martes y miércoles, mientras que el resto de los días se realiza el 100% de las pruebas prácticas. En las jornadas de paro (ya se han realizado 15) se dejan de efectuar entre 120 y 150 exámenes, según las cifras facilitadas por Asextra para Córdoba, aunque APAC apuntó ayer a un centenar.

En referencia al escenario de este sector, Rafael Cruz precisó que «las autoescuelas estamos en una situación muy complicada, porque se va notando ya la falta de natalidad, cada vez tenemos menos alumnos», por lo que la huelga de los examinadores «ya es el remate para nosotros».

