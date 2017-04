Una guía donde poner cara a quienes hacen grandes los patios de Córdoba

Si no conoce a Ana Balbuena, de Pedro Fernández 6; a Ana Muñoz, de Tinte 9 o a Rafael Barón, de Pastora 2. Si ha oído hablar de Manuel Cachinero, de La Palma 3, pero no podría reconocerlo, o se pregunta quiénes son los artífices este año de las plantas que adornan los rincones de Pozanco 21, no tiene más que abrir la Guía de los Patios de Córdoba 2017 y sentarse a leer. En esta publicación, de 132 páginas, que se repartirá de forma gratuita este viernes con cada ejemplar de Diario CÓRDOBA, encontrará los secretos de cada uno de los 60 recintos que, dentro o fuera de concurso, participan en esta edición y podrá poner cara a sus cuidadores, los verdaderos protagonistas de una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La variedad arquitectónica, floral y humana que compone este particular hábitat made in Córdoba da para mucho, por eso cada año la guía se renueva poniendo el zoom en los pequeños detalles que, de no estar bien atentos, pueden pasar desapercibidos a un visitante neófito en la materia.

La guía le mostrará además seis cómodas rutas con las que adentrarse en la fiesta, intercaladas con recomendaciones sobre dónde hacer un alto en el camino y reponer fuerzas o monumentos cercanos a los que debe prestar atención, y le informará del papel que juegan en los últimos años los patios de la provincia.