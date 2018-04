La Fiscalía investiga una parcelación incipiente en la zona de la Sierra

El fenómeno de las parcelaciones no cesa. No se produce al mismo ritmo que en los años ochenta y noventa pero aún se dan algunos casos. La muestra de ello es que la Fiscalía de Córdoba va a investigar una denuncia recibida hace un par de semanas sobre la existencia de una parcelación incipiente en una zona de la Sierra, en El Jardinito, que es suelo no urbanizable de especial protección, por lo que no se debe edificar. Fuentes de la Fiscalía aseguran que aún deben comprobar si son ciertos los hechos denunciados, para lo que han solicitado información sobre los mismos. Según ha podido saber este periódico, la denuncia fue presentada por un miembro de la asociación A Desalambrar, aunque Ecologistas en Acción se adhiere a la misma y va a presentar otra.

Según consta en la denuncia presentada por este miembro de A Desalambrar, «desde agosto del 2015 hasta octubre del 2017» se ha producido «la construcción de cinco edificaciones» en «la finca situada al norte de la parcelación El Jardinito». El escrito va acompañado de fotografías tomadas de google con las que asegura que «es posible fijar el periodo de estas construcciones», que no son edificaciones antiguas. A través de ellas, y dando las coordenadas en las que están las construcciones, intenta demostrar que «en agosto del 2015 se observa cómo la zona esta carente de edificación». Después, en otra de julio del 2016, «ya se observa una edificación grande, probablemente un chalet, y un par de huecos que presagian el inicio de la construcción de algo más». Más tarde, en octubre del 2017, «se observa cómo el chalet parece acabado y hay una nueva edificación grande construida, tipo nave, dos casas con los tejados en rojo, otra que parece más grande con los tejados grises y lo que parece una piscina circular», además de «una última que parece quizá más bien un movimiento de tierra, que podría haber servido de cantera». Es más, añade que, «en esta foto aérea se observa claramente el movimiento de camiones que están con toda probabilidad interviniendo en estas construcciones».

El denunciante pide la investigación de estas construcciones, la paralización de las obras, sanciones a constructores y propietarios» y hasta los «derribos inmediatos de las edificaciones realizadas».

La Gerencia de Urbanismo ha explicado a este periódico que existen tres expedientes abiertos este mismo año en relación con El Jardinito. Fuentes del organismo municipal indican que ya se ha emitido resolución en relación a los tres expedientes y que está a la espera de tener la confirmación de que los propietarios han recibido las notificaciones. Una vez que Urbanismo tenga certeza (con el acuse de recibo) de que los propietarios de las edificaciones tienen conocimiento de los expedientes abiertos, enviará la documentación a la Policía Local y a la Fiscalía. Las mismas fuentes aseguran que no es la primera vez que se detectan construcciones en esta zona de la Sierra, ya que en el 2016 hubo también otros expedientes, a raíz de una denuncia de A Desalambrar, que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

El presidente del consejo de distrito de Trassierra, Juan Manuel Luque, relata que «hace un par de años un vecino de la Sierra empezó a vender parcelas en la zona», entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados junto al cortijo del Bañuelo. Luque asegura que de aquellos hechos tuvo conocimiento tanto «la Policía Local, Autonómica y Nacional, Medio Ambiente», e, incluso, «vino la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para comprobar si había vertidos». El presidente del consejo de distrito indica que hoy hay «cuatro o cinco casetas de obra» y «mucha suciedad», «ramas cortadas» y «árboles rotos». El consejo tuvo conocimiento hace un par de semanas de la presentación de una denuncia en la Fiscalía por un miembro de A Desalambrar. «No queremos que se dispare la edificación en la Sierra», asegura, «tenemos la realidad que tenemos y no se puede hacer nada pero pensamos que esto hay que pararlo alguna vez y que no continúe este descontrol».

El presidente de A Desalambrar, Manolo Trujillo, explica que las nuevas edificaciones se concentran en la parte norte y que la Fiscalía le ha asegurado que va a investigar. La información que tiene es que «una parte de la finca se ha vendido, se ha parcelado y se están construyendo casas, como se puede ver de la evolución entre el 2016, año en el que había una, y 2017, cuando hay tres más». Además, asegura que «no para de haber movimientos de obra» en la zona.

Construcciones nuevas en la zona de la Sierra.