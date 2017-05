La fiesta de los patios se estrena con sol, puente y primeras colas

Tras la tempestad, llegó la bulla. Después de la lluvia que ha presidido gran parte del puente festivo, acueducto para madrileños, la fiesta de los patios dio comienzo ayer presidida por el buen tiempo, la importante presencia de turistas, temperaturas algo más que cálidas en algunas horas y las primeras colas del concurso. El quinto aniversario del título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco se va a celebrar por todo lo alto a juzgar por la afluencia de público, principalmente, durante el horario de mañana, que a algunos se les hizo corto porque después de comer salían de vuelta a casa.

A falta de controladores, muchos tuvieron que colocarse en la puerta para administrar las entradas y evitar el colapso en el interior, permitiendo así el tránsito relajado. «No nos ha quedado otra que colocarnos en la puerta porque hoy no tenemos controlador», coincidieron varios propietarios, algunos molestos porque ayer ni siquiera conocen a la persona asignada. Por su parte, la empresa explicó que no se les ha presentado antes porque no es hasta hoy cuando los auxiliares de seguridad contratados deben comenzar su actividad. Al parecer, hoy está prevista una reunión de coordinación con los controladores de los 46 patios en concurso (ver gráfico de página 4 con horarios y situación) con, técnicos del Ayuntamiento y Policía Local, para recordarles sus funciones y solucionar cualquier duda. «La mayoría de los controladores son personas que trabajan habitualmente con Ipro Organización, aunque también hemos recurrido en varios casos (no precisó el número) a las personas que se han propuesto por parte de los propietarios», señalan desde la empresa, que añadió que «todas las solicitudes presentadas han recibido respuesta, tanto los contratados como los que no».

AUTOCARES // Para intentar repartir las visitas, el Ayuntamiento pondrá hoy en marcha las paradas de aparcamiento para autocares anunciadas e iniciará la difusión entre los touroperadores. Estas paradas estarán en la zona de Ollerías, en María Auxiliadora, en Campo Madre de Dios y Puerta de Sevilla.

A diferencia de otros años, en esta edición no habrá voluntarios de patios y, en consecuencia, no habrá tampoco cicerones informando por las calles sobre las mejores rutas a seguir o las zonas más saturadas, según indicó ayer la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González. Todo el personal contratado para esta edición actuará en el control de acceso, salvo los coordinadores de zona.

Por otro lado, el Palacio de Viana se suma hoy a la fiesta de los patios con una jornada de puertas abiertas de 10 a 21 horas. Las visitas a los 12 patios y el jardín de este edificio histórico hoy no costarán dinero. Asimismo, Viana ha decidido ampliar las horas de visita hasta el domingo 14 de mayo. De lunes a sábado, de 10 a 21 horas y los domingos de 10 a 15 horas. El Patio de la Cancela acogerá mañana jueves de 10.30 a 13.30 horas un mercado de primavera de la miniempresa educativa de dos centros de educación especial.