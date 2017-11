La falta de fuerza y unidad política marea los proyectos de ciudad

La falta de unidad y fuerza política está entorpeciendo el desarrollo de proyectos de ciudad tan importantes como el futuro de Caballerizas o el desarrollo del sector turístico. Esa fue una de las principales conclusiones que quedaron ayer expuestas en la cuarta sesión del Foro de Debate 75 Ideas para Córdoba, organizado por Diario CÓRDOBA con la colaboración de la Fundación Cajasol. El Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Asociación Córdoba Ecuestre y la comisión de turismo de CECO participaron en la primera mesa, centrada en la necesidad de apostar por la marca Córdoba como cuna del caballo andaluz y la visión integral del turismo en Córdoba y provincia. En este marco, el delegado municipal de Turismo, Pedro García, que coincidió con el resto de ponentes en el indiscutible potencial del mundo del caballo, se mostró sin embargo, pesimista sobre la negociación abierta entre Ayuntamiento y Ministerio de Defensa en torno a la cesión de Caballerizas Reales. «No se puede poner precio de mercado a un monumento», explicó, antes de señalar el conflicto político entre administraciones y admitir que «si Caballerizas Reales estuviera en Sevilla o Málaga la negociación estaría resuelta». Y es que, pese a reconocer que se trata del edificio patrimonial más desaprovechado de España, no tiene «ninguna esperanza» en que la cuestión se resuelva.

Después de que Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, insistiera en la «obligación» del gobierno municipal de llegar a un acuerdo (él mismo como delegado de Turismo en el Ayuntamiento no pudo resolver el problema) y evitar esa inercia de «ver pasar los proyectos y quejarnos muchos sin hacer nada», Mercedes Mayo, titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, tomó la palabra para exponer ante el público la compleja situación de este edificio. Según explicó, en el 2001 el Ayuntamiento firmó un convenio de cesión por 75 años con el Ministerio de Defensa tras el cual el Consistorio ha invertido más de 3 millones de euros en su rehabilitación. Ese acuerdo prohibía la cesión a terceros. Esta situación no cambió hasta que en el 2015 se firmara un protocolo para pedir la propiedad del monumento a cambio del aprovechamiento urbanístico del cuartel de la Trinidad, algo que obligaría a una revisión profunda del PGOU y que ahora es inviable, según Mayo. El conflicto radica actualmente en que «un edificio de estas características no tiene precio» ni puede regirse por los precios de mercado como plantearía Defensa y en que mantener el convenio de cesión impediría la cesión del uso a Córdoba Ecuestre. De ahí las prórrogas firmadas, que volverán a caducar en abril del 2018. El conflicto de intereses políticos y esa falta de fuerza para la negociación, que se alarga ya demasiado, se evidenció ayer en el foro de 75 Ideas de CÓRDOBA.

En cuanto al turismo, los expertos trasladaron a la mesa la falta de un plan estratégico, una una política turística que aglutine a Córdoba y provincia, que Pedro García y Carmen Gómez, delegada de Turismo de la Diputación, negaron, destacando que los órganos turísticos de ambas administraciones (Imtur y Patronato de Turismo) trabajan juntas dentro de sus competencias. En este sentido, García aseguró que «Córdoba es una ciudad joven desde el punto de vista de la gestión turística y que es ahora cuando se está centrando en definir su modelo», si bien consideró que «es un mantra mil veces repetido» que no haya colaboración interinstitucional. Asimismo, negó «otro mantra del sector que repite la baja pernoctación de la ciudad» y expuso que, si «el Ayuntamiento se ha reunido con todas las grandes firmas hoteleras, desde Hilton al Ritz», es «porque algo estamos haciendo bien». También destacó que «Córdoba ya no está en fase de competición con otras provincias sino de colaboración».