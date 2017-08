Los embalses cordobeses caen al nivel más bajo desde el año 2008

Por mat y as 9:42 - 10.08.2017

Puede valer que este año ha hecho calor con ganas, y que llueve cuando quiere (o puede). El caso es que en el Planeta habrá que resolver el problemazo que va a significar el agua. Simplemente porque es un bien relativamente escaso (hablo del agua "dulce", de lluvia), mal distribuido y mucha gente que quiere cada vez más o que despilfarra como si fuese infinito. Total, que estamos en una zona geográfica más bien seca, con el desierto no muy lejos y que no podemos ignorar que puede tender hacia el desierto (que lo será con el tiempo, aunque no lo veremos para hacernos la foto). En cuanto a la laguna artificial y "pelotazo urbanístico" dudo que se haga como nos lo han presentado. O sea, de gratis nada. A menos que cada cual traiga sus botellas de agua para echar el líquido escaso en la laguna. Pero sanidad puede comprobar que de bañarse tampoco con tantísimas bacterias llenas de alegrías y bailando flamenco y sevillanas por doquier.