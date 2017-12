«El futuro para los jóvenes de ahora está complicado»

Manuel Pérez Yruela (1946, Pozo Alcón, Jaén) es investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), del que fue fundador y director durante 20 años. Entre sus líneas de trabajo se encuentran el estado del bienestar; la sociología rural; la opinión pública; las relaciones entre tecnología, ciencia y sociedad y Andalucía. Así, destaca entre sus últimos proyectos «un trabajo que quiero ampliar, que se llama Un relato sobre identidad y vida buena en Andalucía». Preguntado por el proceso de envejecimiento de la población, urge a revisar el sistema de pensiones, aunque matiza que las proyecciones pueden ser alteradas por la llegada de nuevas circunstancias en los próximos años.

-De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Estadística de Andalucía, el 30% de los cordobeses será mayor de 65 años en el 2040, ¿qué lectura realiza ?

-La esperanza de vida sigue creciendo y la población sigue teniendo un indicador de fecundidad en las mujeres muy bajo.Salvo que tengamos una incorporación importante de inmigrantes, seremos una población mucho más envejecida. Las consecuencias son serias, sobre todo para la Seguridad Social y las pensiones. A medida que la proporción de población mayor va siendo más alta en relación a las personas que están trabajando, la sostenibilidad del sistema de pensiones se hace más difícil, por tanto, es un asunto que habrá que resolver. El envejecimiento de la población supone mayor gasto sanitario, en dependencia, en atención social en general, y con estos costes sociales con una población joven disminuida, y si siguiéramos con los problemas de desempleo, se podría plantear una situación complicada.

-¿España está preparada para atender estas necesidades?

-Sabemos cómo hacerlo, el problema van a ser los recursos disponibles. ¿Vamos a tener recursos suficientes? Parece que no serán tantos como ahora, serán un poco menos, por lo menos. Lo que habrá que hacer es distribuir mejor y abordar una situación que puede ser complicada. Los temas de población evolucionan a largo plazo y hay que prever con mucha antelación. Es de urgencia revisar el sistema de pensiones, adaptarlo a estas nuevas condiciones que las previsiones nos están diciendo. Por otra parte, ese envejecimiento al que se refieren las proyecciones del IECA no se va a producir hasta el 2040, cada año iremos viendo cómo nos acercamos a esa cifra, también veremos si hay cambios.

-Se apunta que Córdoba perderá en torno a 40.000 residentes, ¿esto es negativo en sí?

-Perder residentes no es ni negativo ni positivo, dependerá naturalmente de si los residentes que queden lo pueden hacer en las mejores condiciones o no. La población andaluza evoluciona en este sentido hace ya bastante tiempo, pérdida en el interior y mayor crecimiento en las zonas costeras, con los núcleos de interior como Sevilla, básicamente, el que se mantiene un poco más dinámico demográficamente hablando. También pueden cambiar las cosas. Puede haber un cambio en las tasas de fecundidad porque haya un cambio en la economía. ¿Por qué nacen menos niños? Porque es arriesgado tener hijos en un momento en el que no se tienen certidumbres, hay más bien incertidumbre sobre el futuro de los niños que puedan nacer.

-También parece que crecerá de forma destacada la proporción de personas que no trabaja.

-Un tema que tenemos que mirar a futuro, para el 2040, es si se podrá ampliar la edad de jubilación. Son medidas que ya están barajándose, de hecho, ya se ha aumentado. Como tenemos mayor esperanza de vida y, además, vivimos con una calidad y una capacidad física e intelectual en muchas personas razonablemente buena, eso nos permitiría decir que no tenemos por qué llegar a la conclusión de que en ese año la población activa vaya a ser la de ahora, probablemente sea mayor porque se amplíe la edad de jubilación. Habrá que seguir aumentando la edad de jubilación, no tengo la menor duda.

-¿Cómo pinta el futuro para los jóvenes de ahora de acuerdo con estos datos?

-El futuro para las personas jóvenes no tiene mucho que ver con estos datos, tiene que ver con la situación económica. En este momento, las expectativas son, al menos, dudodas, porque el mercado de trabajo está como está, la tasa de paro en Andalucía es muy alta, las oportunidades de empleo están cada vez más disminuidas también y los empleos que hay son básicamente en el turismo, en servicios personales y de este tipo. No hay tanta oferta de empleo de más nivel de cualificación. El futuro para las personas jóvenes de ahora está complicado. Ahora bien, también el mundo es muy global. Las personas jóvenes que salen de España a trabajar fuera son cada día más.