«El conocimiento y la ciencia enganchan»

Luis López Bellido, catedrático de Agronomía y profesor emérito de la UCO desde hace cinco años, continúa a sus 75 años plenamente vinculado a la Universidad. No es el profesor de mayor edad, asegura él, pero sí uno de los más activos porque confiesa que «la investigación es mi vida y mientras tenga lucidez y capacidad y la universidad me lo permita, seguiré investigando y trabajando, como estoy ahora en mi despacho».

-¿A qué se dedica en estos momentos?

-Estamos acabando un proyecto europeo que se está dedicando a estudiar el intercoping, el asociar cultivos y ver el papel de las leguminosas en relación a las mejoras que pueden introducir a los cereales. Es continuidad de un experimento que tenemos desde hace 30 años en la campiña, que se llama el experimento Malagón, de larga duración, y estamos estudiando ahora la dinámica del carbono orgánico del suelo y de qué forma lo fija.

-¿Cree que se está produciendo en la UCO el relevo generacional? Supongo que en su grupo de investigación habrán entrado jóvenes profesores...

-Sí, se está produciendo el relevo generacional pero de una manera muy corta, puesto que la crisis está generando que no se estén incorporando profesores jóvenes de prestigio o investigadores puesto que los presupuestos no lo permiten y no cabe duda de que tengo jóvenes en mi equipo, uno de ellos acaba de sacar la cátedra con cuarenta y tantos años. Pero yo creo que tenía que haber una mayor preocupación por fomentar en la universidad este relevo, aunque esta no puede hacer mucho más si no le dan dinero, sino las instituciones, la Junta, el Ministerio... lo veo ralentizado.

-¿Qué aporta el profesor emérito a la Universidad?

-El emérito aporta sus conocimientos, su experiencia y se supone que tiene un currículum, que ha formado a muchos alumnos, que ha investigado, y por tanto puede seguir asesorando a estos jóvenes o a estos profesores que vienen por aquí. Por eso creo que aportan su experiencia y conocimiento y, además, si tienen proyectos con empresas, la universidad percibe un tercio de los fondos, un 15% del importe del proyecto va a fondos de la Universidad. Y cuando el emérito lleva tiempo como yo, no le paga nada. Yo cobro como jubilado, pero, si tengo un convenio con una empresa, sí puedo percibir algún dinero de esa empresa.

-¿Por qué engancha tanto la Universidad para no querer uno llegar a jubilarse?

-Engancha porque el conocimiento, la ciencia, engancha. El saber más y el profundizar en ese conocimiento es algo que yo creo que va unido consustancialmente a nuestra inteligencia. No sé qué pensarán otros, pero yo no. por ejemplo, no sé coleccionar nada, solo sé estudiar, leer, escribir y punto y ayudar a mis colegas, si puedo, con mi experiencia.