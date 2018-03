Educación vuelve a reducir las plazas de tres años por la caída de natalidad

Arranca el proceso de escolarización en Córdoba de cara a un nuevo curso que estará marcado, en lo que se refiere a los alumnos de tres años que se incorporan al sistema educativo, por la caída de la natalidad. Una realidad que se viene constatando en los últimos años y que ha hecho que la Consejería de Educación vuelva a reducir la oferta de plazas, esta vez 9.000, 300 menos que el curso pasado, según informó ayer el delegado del ramo, José Antonio López. En los últimos cinco años, el descenso en el número de nacimientos ha hecho que Córdoba pierda en torno a mil niños «escolarizables», de unos 8.000 a 7.000, ante lo cual la Junta de Andalucía ha optado por recortar el número de plazas y, en consecuencia, el de unidades abiertas en centros públicos (las plazas de la escuela concertada se mantienen intactas), sin que de momento se haya decidido a reducir la ratio escolar para que ese descenso de niños se deje notar en aulas menos pobladas. Ante tal medida, López no descartó que se cierren aulas, como ya ocurrió el curso pasado, aunque explicó que habrá que esperar a comprobar la demanda que existe en los centros para determinar dónde. En los últimos años, el descenso de la natalidad se ha dejado notar en ciertos centros públicos, que están viendo menguar el número de alumnos a pasos agigantados, mientras otros siguen superpoblados o no pueden acoger a todos los niños que lo solicitan por encontrarse en zonas de expansión como el Arroyo del Moro o porque son los «favoritos» de las familias. La concertada no parece que se vaya a ver afectada. Escuelas Católicas ofertará el mismo número de plazas para niños de 3 años que el año pasado, un total de 1.450 en 30 centros, de las que 750 pertenecen a la capital.

El delegado de Educación recordó ayer que el año pasado el 95% de las familias obtuvo plaza para sus hijos en el colegio elegido en primera opción y el 99% en una de las opciones elegidas como preferentes.

En cuanto al proceso de escolarización, las familias pueden presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial en los centros, se mantienen las mismas zonas de influencia que en los últimos años (nueve en la capital) y los criterios de baremación tampoco han cambiado. Esto significa que por hermanos en el centro dan 16 puntos, 4 si el padre o madre trabaja en el centro, 14 por domicilio familiar en el área de influencia del colegio, 8 por zonas limítrofes, 10 puntos por domicilio laboral en el área de influencia, 6 por zonas limítrofes, 2 puntos por la renta anual familiar, otros 2 por familia numerosa o monoparental y hasta 2 por discapacidad en el alumno o familiares.

La relación baremada del alumnado deberá hacerse pública en los centros antes del 12 de abril, aunque solo se aplicará el baremo, según indicó López, en aquellos centros donde la demanda supere a la oferta. En el resto, entrarán todos los alumnos solicitantes. En esos casos, también habrá que ir a sorteo público para dirimir empates, sorteo que tendrá lugar el 14 de mayo próximo. El plazo de matriculación de Primaria, segundo ciclo de Infantil y Educación Especial es del 1 al 8 de marzo, una vez se cierren todos los plazos de reclamaciones. Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se matricularán del 1 al 10 de julio.

HASTA EL 31 DE MARZO // Cabe recordar que el periodo de escolarización afecta únicamente a los niños que inician una etapa educativa (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial) y a aquellos que desean cambiar de centro por algún motivo. Unos y otros deberán presentar solicitud antes del 31 de marzo. En total, la Junta ofertará 134.850 plazas en Córdoba para todas las enseñanzas. De estas, habrá 26.300 para Infantil, 56.625 para Primaria, 39.480 para Secundaria, 11.480 en Bachillerato y 1.005 en Educación Especial. Según la Delegación de Educación, salvo en Infantil, que se reducen, las cifras se mantienen en los mismos términos que el curso pasado para el resto de ciclos.