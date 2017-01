Las donaciones de sangre caen al nivel más bajo de la última década

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Todos los países necesitan (según tamaño y número de operaciones) varios miles de tomas de sangres tan solo para funcionar. Tal vez, haya quien NO puede donar su sangre porque "no le queda una gota" debido a un vampirismo político, otros porque están enfermos o su sangre es inadecuada para la transfusión. El caso es que la sangre donada salva vidas. Y eso NO es broma. Nadie está obligado a donar su líquido más precioso, pero tampoco está exento de tener que recibir un día una transfusión que le permita continuar su existencia.