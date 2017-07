Díaz diseña una ejecutiva con una mayoría femenina y sin sanchistas

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha diseñado una nueva Ejecutiva en la que mantiene al núcleo duro de su actual equipo, con Juan Cornejo como secretario de Organización y Micaela Navarro como presidenta, con composición paritaria y mayoría femenina por primera vez --22 mujeres y 21 hombres--, a la que incorpora 23 caras nuevas, y en la que no cuenta con ningún representante afín al secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Díaz cerró a última hora del sábado tras las habituales consultas con los secretarios provinciales la composición de la ejecutiva, en la que destacan como novedades la presencia de la cordobesa María Jesús Serrano como número tres al frente de Política Municipal tras haber formado parte de la gestora socialista a nivel federal.

Otras novedades significativas son la creación de una Secretaría de Memoria Histórica y Democrática liderada por Carlos Perales, y la incorporación del granadino Gregorio Cámara, redactor de la propuesta de reforma constitucional en sentido federal promovida por el PSOE-A durante el mandato de José Griñán, como secretario de Libertades y Política Territorial.

En una ejecutiva que por primera vez tiene mayoría femenina, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, otras incorporaciones llamativas son las de tres jóvenes parlamentarias del PSOE-A, María Márquez (Huelva), Ángeles Férriz (Jaén) y Beatriz Rubiño (Málaga) a secretarías de área, y la entrada en la Ejecutiva del exconsejero de Salud Aquilino Alonso, del que prescindió Susana Díaz en su última crisis de gobierno, como secretario de Organizaciones Sectoriales.

Además de la continuidad de Cornejo y de Micaela Navarro repiten como secretarios de área el malagueño Francisco Conejo --que pasa de Política Municipal a Relaciones Institucionales--, los sevillanos José Caballos, Carmelo Gómez, Rosario Andújar y Francisco Javier Fernández, el granadino Pedro Fernández, la onubense Elena Ruiz o la almeriense Inés Plaza.

Además, continúan en la Ejecutiva, como miembros natos, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán; el portavoz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez; y el coordinador del Consejo Territorial, José Luis Sánchez Teruel, también secretario provincial del PSOE de Almería.

Por el contrario, salen de la Ejecutiva la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín, y la senadora y exconsejera de la Junta Elena Víboras.

La cordobesa Esther Ruiz, la malagueña Marisa Bustinduy y el sevillano Antonio Conde, siguen como vocales.

SIN RESPUESTA / El líder del PSOE no entró de lleno a responder pero ni mucho menos se apeó de sus planteamientos, y quiso aclarar que la plurinacionalidad, término que no mencionó, no merma la igualdad. «Estoy seguro de que los andaluces comparten que no puede defender España quien no entiende España de distintas maneras», zanjó. A renglón seguido, se refirió al pulso soberanista catalán y el eventual referéndum unilateral del 1 de octubre, criticando que el Gobierno de Rajoy esté ignorando «a los independentistas y a quienes no lo son». «No queremos una votación que divida ni una Catalunya que se sitúe fuera de la legalidad, del Estatut y de la Constitución, sino concordia, negociación y un pacto con todos los pueblos de España», subrayó. Y sentenció que «fuera de la ley no hay nada, pero también hace falta política».