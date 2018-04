El Defensor del Pueblo Andaluz insiste en la gestión compartida de la Mezquita

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, insistió ayer en la conveniencia de implantar una gestión compartida en el uso de la Mezquita y dar respuesta así a la solicitud planteada por la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s, que le hizo depositario de más de 100.000 firmas. Más allá de la titularidad del edificio, un capítulo en el que dijo no tiene competencias, Maetzu mostró, a preguntas de los periodistas, su disposición a utilizar el espíritu de mediación que tiene la figura del Defensor del Pueblo para acercar posturas entre la Iglesia y el Ayuntamiento a través de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, con el objetivo de negociar la creación de un órgano de gestión que establezca criterios «científicos y técnicos» a la hora de programar las actividades culturales y turísticas que se realizan en el monumento. «En su día hablé con el alcalde Nieto y quiero hacerlo también con la alcaldesa», ha dicho, «creo que esa fórmula no sería difícil porque ya hay monumentos que se regulan de esta forma». En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz se refirió al modelo que rige el uso de la Alhambra y defendió la opción de crear un patronato o una fundación también para la Mezquita. «Esto no interferiría en los usos litúrgicos de la Iglesia en el ámbito de la Catedral», repitió en varias ocasiones. «En esa concordia estaría mucha gente de acuerdo», aseguró, tras abogar por «el respeto al legado y cultura que representa la Mezquita y también al que aporta la Iglesia como Catedral». Maetzu ya anunció el pasado mes de enero que retomaría el asunto de la Mezquita y pediría explicaciones a la Junta sobre la solicitud de información realizada por la plataforma y no satisfecha hasta ese momento. En este sentido, fuentes de su gabinete indicaron que «no ha habido avances al respecto».

Respecto a la queja más reciente elevada por la plataforma a este órgano sobre la supuesta invasión de espacios del monumento en la Carrera Oficial, durante la Semana Santa, Maetzu ha dicho que aún está pendiente de analizar la cuestión porque ha sido una queja presentada muy recientemente.

Por su parte, la plataforma valoró ayer muy positivamente las declaraciones realizadas por Jesús Maetzu. El portavoz, Miguel Santiago, recordó que la gestión compartida del monumento «es una de nuestras reivindicaciones desde el principio» aunque, en su opinión, «es la Consejería de Cultura la administración que debería mover ficha como responsable del patrimonio». En este sentido, consideró que «ya es tiempo de empezar a concretar» las declaraciones y avanzar un poco.

La Consejería de Cultura y el Cabildo declinaron ayer hacer declaraciones al respecto.