Córdoba vive el Día de la Mujer más reivindicativo de la democracia

Nunca se había conocido un 8 de marzo tan reivindicativo y con tanto respaldo social en Córdoba. El Día Internacional de la Mujer fue una jornada histórica en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres y para dar transparencia a una desigualdad que se mantiene en la sociedad cordobesa y en el resto del mundo. Sobran razones y las estadísticas lo recuerdan constantemente. Las mujeres cobran menos que los hombres, tienen menor acceso a cargos directivos, perciben pensiones más reducidas, sufren una mayor tasa de paro y padecen el drama de la violencia de género. Lo que ayer se vivió en Córdoba es ya historia de la lucha por la conquista de derechos reconocidos pero que siguen sin materializarse. Miles de cordobeses gritaron y exigieron igualdad. Bajo el lema «Si nosotras paramos, se para el mundo», alrededor de 15.000 personas, según fuentes municipales, se manifestaron por el centro de Córdoba en una movilización de tal dimensión que no se recordaba en la ciudad desde hace mucho tiempo. «Esto es gigantesco», decía el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares. El dirigente sindical hablaba de que se podría hablar de hasta 15.000 personas clamando unidas contra la desigualdad.

La jornada se inició temprano con piquetes informativos en algunos centros de trabajo, como sucedió en Aucorsa, y cortes puntuales de calles. A las 12 de la mañana, unas 3.000 personas acudieron a la concentración convocada ante la sede de la Diputación. En el acto, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, aseguró que el paro y la huelga feminista marcarán «un antes y un después» y dijo que este 8-M «no se va a olvidar». El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, afirmó que el 8 de marzo es un día «para alzar la voz, pero tenemos que hacer algo más». Ruiz indicó que el 8-M «tiene que ser todos los días del año para conseguir que esa sociedad justa y moderna que queremos y que solo puede desarrollarse en igualdad». Asimismo, la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, remarcó que la huelga feminista «va a marcar la historia de nuestra sociedad» y señaló que los centros educativos y la coeducación «son pilares imprescindibles para educar a la sociedad y para hacer visible el papel de la mujer». Desde IU, la parlamentaria andaluza por Córdoba, Elena Cortés, habló de «éxito» de la huelga y remarcó la ausencia de incidentes. «Las mujeres han tomado las calles, reclamando un mundo que no nos asesine, que no nos explote, que no comercie con nuestras vidas, ni las precarice», dijo la parlamentaria andaluza. La jornada de huelga convocada por algunos sindicatos y el paro de dos horas de las organizaciones mayoritarias tuvo un desigual seguimiento. Desde CECO se indicó que no hubo incidentes en las empresas cordobesas y aseguraron que se desconocía el seguimiento que tuvo. En este sentido, el presidente de CECO, Antonio Díaz, afirmó que la igualdad «es un tema transversal y no exclusivamente empresarial». «Hay que seguir avanzando para que la igualdad sea realmente efectiva y sea lo más amplia posible», añadió.

Precisamente, desde el Ayuntamiento de Córdoba se indicó que la huelga de 24 horas fue secundada por un 20% de los trabajadores, mientras que el paro parcial llegó al 30% en los 1.600 empleados municipales. Estos datos fueron un avance de fuentes municipales.

La Junta de Andalucía no dio datos provincializados de la jornada, remitiendo a la información regional, que situó los paros parciales en la Administración autonómica en el 47% y en el 4,6% la huelga de jornada completa. El seguimiento del paro parcial alcanzó el 30% en la administración general, el 45% en los profesionales de Salud, mientras que en Educación el porcentaje llegó al 55%. En cuanto a la huelga de 24 horas, el porcentaje general de seguimiento estimado fue del 4,6%. Fuentes sanitarias señalaron que la huelga de 24 horas la siguieron dos enfermeros en el hospital Reina Sofía, mientras que otros diez profesionales secundaron el paro de dos horas.

Por su parte, CCOO situó el seguimiento de las dos horas de paro en el 63% en Córdoba. El sindicato señaló que superó el 90% en las grandes empresas industriales. En el sector sanitario, el seguimiento fue dispar, según este sindicato. Así, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) lo situó en el 55% y en la sanidad privada llegó al 70%. En la enseñanza estimó el respaldo en el 58%, en el sector ferroviario el paro lo secundó un 70% y en Aucorsa rondó el 52%. CCOO señaló que el paro fue algo más bajo en los medios de comunicación, donde lo situó en cerca del 47%. «La huelga ha sido masivamente seguida por las mujeres que trabajan en este sector», señaló el sindicato. Por su parte, UGT en Córdoba estimó que el paro fue del 70% en la función pública, llegando al 80% en los grandes centros industriales. Este porcentaje bajó al 65% en la pequeña industria.

En la Universidad de Córdoba hubo un seguimiento desigual, aunque no se dieron datos del paro. El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, suspendió todos los actos en la jornada de hoy.