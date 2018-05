Córdoba tendrá una nueva salida de la A-4 tras tres años de atascos

Córdoba contará con una nueva salida de la A-4 en sentido Sevilla tras tres años de atascos y accidentes a raíz del estreno de la variante de Los Visos. Los trabajos para habilitar la salida que estará ubicada tras el viaducto de la N-432 (Badajoz-Granada) empezaron anoche con la retirada de barreras, que se repetirá esta noche, para mañana proceder a la colocación de la cartelería necesaria. Para ello fue necesario cortar el carril de la autovía en sentido Sevilla. Lo que empieza ahora es la primera fase de la obra, que permitirá separar el tráfico que va hacia el sur y a la carretera de Granada del que se dirige hacia el Puente de Andalucía y a los polígonos de La Torrecilla y Amargacena. La empresa adjudicataria llevará a cabo los trabajos por 682.729 euros y contará con un plazo de diez meses.

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, aseguró ayer que aunque el proyecto tiene un plazo de diez meses, que cumplirán en marzo del 2019, «a los tres primeros meses ya se podrá utilizar la nueva salida», lo que es «una noticia muy buena para los usuarios de la vía». Primo Jurado reconoce que ha habido retrasos en el inicio de los trabajos por «problemas administrativos», que, una vez superados, permiten «por fin» habilitar esta nueva salida «que vendrá a descongestionar el tráfico».

El área de Movilidad del Ayuntamiento no espera que la obra tenga grandes incidencias en el tráfico. En principio, y según el delegado de Movilidad, Andrés Pino, las previsiones transmitidas por Fomento son que durante los trabajos no se permita circular desde la carretera de Granada hacia la autovía y que los vehículos que deban hacer ese trayecto se dirijan hacia la plaza de Andalucía y la avenida de Cádiz. Pino explica que los desvíos que se habiliten se harán «por la misma autovía». Movilidad tampoco cree que se produzcan afecciones a la circulación durante la Feria (aún debe producirse una reunión para abordar el tema), ya que «el ramal de la carretera de Granada no se cortará hasta después de Feria».

Trabajos anoche en el punto en el que se hará la salida. A. J.GONZÁLEZ

Uno de los políticos que más ha denunciado el colapso que se produce en el kilómetro 403 desde la apertura de la variante de Los Visos, el diputado socialista Antonio Hurtado, lamentaba ayer «el error incomprensible» de esa obra que «ha creado un punto negro inexistente anteriormente con accidentes diarios y un embotellamiento permanente». Hurtado piensa que la solución que se va a adoptar es «tardía» y que no tendrá sentido hasta que se complete con la segunda fase, por lo que pide que se aborde de forma conjunta con esta.

El proyecto adjudicado a Díez y Compañía y Hocensa Empresa Constructora prevé demoler el ramal que parte de la última glorieta del barrio del Guadalquivir y ejecutar otro junto al nudo de la N-432. Además, alude a una segunda intervención para ampliar la vía colectora-distribuidora (la que parte del estadio hacia el sur, oeste y la carretera de Granada) para dotarla en un futuro de tres carriles. Sin embargo, y tal y como adelantó este periódico en abril, Fomento se está replanteando la intervención ante la cantidad de vehículos que circulan hacia el Puente de Andalucía, por lo que trabaja en un proyecto que modificará el radio de la curva de acceso al mismo (aumentando a 80 la velocidad), que tendrá un carril más.