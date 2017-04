Córdoba sigue a la cola del país con un 8% menos de dinero para inversión

Formó parte de la plataforma CCF SOMOS NOSOTROS, y me parece grave lo que está sucediendo con el equipo representativo de la ciudad, pero lo que es realmente inaudito y tremendamente dañino para esta provincia es que sistemáticamente seamos de las provincias menos favorecidas tanto en los presupuestos estatales como autonómicos. Si los/as cordobeses/as no tomamos conciencia de que tenemos que alzar la voz y reclamar mayores inversiones por parte del Estado y de la Junta seguiremos siendo el trasero de España. El ejemplo de la salida de la Autovía hacia los polígonos nos debería hacer reflexionar: un evidente fallo de diseño; unas obras urgentes que no se acometen por la falta de Gobierno y ahora nos dicen que para el 2018 podría estar solucionado el problema. Mientras tanto soportando el peligro que supone y las retenciones diarias. ¿ Es que no tenemos sangre?.