Córdoba registra con -2,7 grados la mínima de los últimos cinco años

Hay que remontarse a febrero del 2012 para encontrar, en los días 5 y 13 de aquel mes, mínimas de -4,8º C, las últimas que superaron la fría madrugada de ayer en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba, con sus -2,7º C registrados a las 8.50 horas,

Así, Córdoba, debido a la ola de frío glacial instalada sobre la Península, está viviendo sus días más fríos de los últimos 5 años. Eso sí, tras haber tenido durante ese lustro algunos de los inviernos más cálidos de las últimas décadas.

LO PEOR: EL GÉLIDO VIENTO / También son relevantes los registros tomados ayer en Pozoblanco, con -5,2º C (a las 8.45 horas), Hinojosa del Duque, a -4,3º C (5.50 horas) y Villanueva de Córdoba, a -3,9º C,, informa Antonio Manuel Caballero, aunque en mediciones no oficiales de particulares, como en Las Navas (en el término de Villanueva de Córdoba, a 5 Km de la localidad) se llegaba a la hora de reanudar las tareas de recogida de aceituna a -9º C.

Pese a todo, no son las frías cifras, nunca mejor dicho, lo más relevante de la gélida jornada de ayer, sino el el viento, con rachas de 37 Km/h en Córdoba que multiplicaba la sensación de baja temperatura, haciendo que en la capital se percibiera el frío como si se estuviera con 4º C menos.

nieve y LEVE RESPIRO / El frío dará un ligerísimo respiro hoy, con mínimas en torno a los 0º C aunque, por otra parte, hay cierto riesgo de precipitaciones de nieve, que estarán por encima de los 700 metros aumentando a los 900 metros a lo largo del día en el municipio de Córdoba.

En otros puntos de la provincia, como la Subbética o Los Pedroches, la posibilidad de nevadas es mayor, aunque a cotas similares de 700 metros al principio de la jornada que ascenderá hasta los 900 metros, informa la Aemet. De hecho, anoche ya se registraban nevadas en Cardeña y Villanueva de Córdoba.

Por otra parte, esta ola de frío tiene también su reflejo en Córdoba en el consumo eléctrico, especialmente en las horas de mayor actividad doméstica invernales, al principio de la noche.

MODERADO GASTO ELÉCTRICO / Sin embargo, y al menos que la ola de frío se prolongue muchos días, el consumo en Andalucía en el momento de mayor demanda no se espera que supera mucho lo habitual, informó ayer el servicio de comunicación de Endesa. De hecho, la demanda solo creció la noche del martes en 100 MW respecto los 7.000 MW de demanda habitual en Andalucía.

Eso sí, esta ola de frío coincide con un aumento coyuntural de la factura eléctrica por el aumento del precio de los combustibles, el parón técnico de las nucleares y un inusual periodo de diciembre y enero sin viento, recordaba ayer el director gerente de la comercializadora de renovables Unieléctrica, Diego Montes. El experto, por otro lado, señala una paradoja: el mismo viento, que ha vuelto a soplar y que incrementa nuestra sensación de frío en el exterior, ayudará a que no suban tanto las facturas eléctricas este mes. Ayer, a las 6.00 horas, el 35,4% del consumo de España provenía de generadores eólicos, según Red Eléctrica Española.