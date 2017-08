Córdoba se blinda ante el nivel 4 de alerta terrorista "reforzado"

Córdoba se blinda para dar respuesta al nivel de alerta terrorista 4 «reforzado». Habrá más presencia policial en determinadas zonas de la ciudad --principalmente en la Mezquita, la Judería, centrales de telefonía y depósitos de Emacsa-- y se instalarán obstáculos físicos para impedir el paso de vehículos en zonas peatonales. La Junta Local de Seguridad, que conforman el Ayuntamiento de Córdoba y la Subdelegación del Gobierno, junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, acordó ayer reunirse con carácter permanente para garantizar la seguridad en Córdoba después de los atentados sufridos la semana pasada en Barcelona y Cambrils (Tarragona). No obstante, la información facilitada ayer a los medios de comunicación no fue muy prolija por evidentes motivos de seguridad. Así, por ejemplo, no se adelantó dónde se instalarán las barreras físicas ni en qué zonas peatonales. Gráficamente, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, informó de que se tomarán medidas, de las que algunas serán «invisibles» para garantizar su efectividad. «En materia de seguridad no todo se debe o se puede contar», añadió.

LLAMAMIENTO A LA CALMA// Las autoridades coincidieron en enviar a la ciudadanía mensajes de calma y serenidad, aunque advirtieron de que la situación de alerta terrorista «ha venido para quedarse, no es algo puntual o un evento extraordinario donde los elementos de seguridad exijan mejor coordinación», ha remarcado la regidora, que ha especificado que el Ayuntamiento se hará cargo de los costes de instalación de estas medidas físicas de seguridad. La alcaldesa pidió también «tranquilidad y responsabilidad» a la ciudadanía y confianza en el dispositivo de seguridad que se ha establecido gracias a la coordinación de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, la unidad de la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía y Bomberos. «Esta ciudad nunca ha dejado de trabajar en las tareas de seguridad y ahora la situación exige que se haga de forma permanente», ha explicado.

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, por su parte, definió con tres palabras la Junta Local de Seguridad: «colaboración, calma y confianza», al tiempo que agradeció la disponibilidad mostrada por el Ayuntamiento de Córdoba para adoptar las medidas previstas. «No estamos en un momento fácil --ha reconocido--. España está bajo ataque, pero estábamos igual hace un mes o dos. Los atentados de Barcelona no lo cambian. Pero hay que mantener la calma», reiteró.

Asimismo, Primo Jurado afirma que no se tienen «datos concretos de que Córdoba vaya a ser objeto de un atentado, pero eso no quiere decir que no haya que tener una calma vigilante» y, como la alcaldesa, pidió tener confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por la seguridad.

STOP BULOS // La alcaldesa y el subdelegado pidieron, en último lugar, a la ciudadanía que evite informarse en medios «no oficiales», para no dar cancha a los bulos y a las informaciones falsas. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha recomendado a la ciudadanía que haga un esfuerzo por «no darle más altavoz a una propaganda de un grupo asesino y terrorista», en referencia al vídeo del Estado Islámico en el que aparece un presunto terrorista que se hace llamar El Cordobés.

El subdelegado del Gobierno insistió en que «no hay que dar más importancia» al vídeo emitido el miércoles, y puntualizó que el vídeo no hace una referencia concreta a Córdoba, sino a Al-Andalus, que para los yihadistas es «todo el territorio nacional». «Este país ha tenido una dolorosa experiencia de muchos años de terrorismo de ETA y no se comentaban los vídeos de ETA, ni la propaganda basura de ETA, ni el radicalismo vasco», recordó Primo Jurado, por lo que considera un error que se le dé «altavoz a la propaganda de los terroristas y a la propaganda islamista».

EN TODA ESPAÑA // La Junta Local de Seguridad celebrada ayer en Córdoba se suma a las que se están celebrando estos días en el resto de España. En Andalucía, de momento, se ha celebrado también en Sevilla, donde se acordaron medidas muy similares a las que se impulsarán en Córdoba. Precisamente ayer, la mesa de valoración de la amenaza terrorista decidió mantener la alerta en el nivel 4 reforzado, tras una nueva reunión presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que se celebró una semana después de los atentados, informa Europa Press. En la reunión, que tuvo lugar en la sala de crisis del Ministerio del Interior, participó el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. Durante este encuentro, el ministro Zoido informó a los máximos expertos en la lucha antiterrorista sobre el encuentro que mantuvo el miércoles en París con su homólogo francés, Gérard Collomb, y en el que se trató la colaboración en materia antiterrorista de ambos países.

