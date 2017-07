El Consistorio restringirá aún más el tráfico en el centro en septiembre

El Ayuntamiento de Córdoba aplicará a partir de septiembre una reordenación en el tráfico del centro de la ciudad que afectará a las familias que llevan a sus hijos al colegio, a las empresas que realizan cargas y descargas, y a los conductores que aprovechan la desconexión de las cámaras de las zonas restringidas, en ciertos momentos del día, para entrar con sus vehículos sin estar autorizados. En este sentido, el concejal de Movilidad, Andrés Pino, explicó ayer que «para facilitar el acceso de los colegios y la carga y descarga, hasta ahora lo que se ha hecho es abrir ventanas para que pudieran entrar y esas ventanas las aprovechamos los más listos de la clase, eso es lo que vamos a cerrar». La nueva regulación incidirá fundamentalmente en las zonas Acire 3, 7 y DC, que se corresponden, respectivamente, con las entradas por Valladares, San Miguel y Alfaros--San Pablo, y se encuentran en el entorno de la plaza de Las Tendillas.

Este cambio «llevará aparejado una rebaja sustancial de un tráfico libre, que sigue entrando al centro en esos horarios y que a partir de septiembre ya no va a poder entrar si no son residentes», precisó Pino. Así, en el próximo curso escolar las familias que lleven a niños a los colegios necesitarán una autorización Acire y podrán acceder solo en el horario habilitado para ello, que será de 8.30 a 9.30 horas, y de 13.45 a 15.30 horas. A diferencia de lo sucedido hasta ahora, en esa franja horaria se activarán las cámaras que controlan el acceso y esto será lo que impida que entren los vehículos no autorizados.

Preguntado por las familias que se beneficiarán de los permisos, destacó que serán «los padres que realmente lo necesiten, ese trabajo nos lo van a proporcionar los centros», comentando que se tratará, fundamentalmente, de los alumnos de Infantil y los primeros cursos de Primaria, ya que «a medida que son más grandes, la opción del transporte escolar o el que los padres los dejen en Ronda de los Tejares o en la avenida de La Victoria (donde se ubicarán aparcamientos específicos) y que vengan andando le da a las familias mayor confianza».

El concejal de Movilidad también matizó que con la propuesta municipal «siempre está salvaguardada cualquier otra necesidad», porque los profesionales que tengan que acudir al centro para trabajar solo tienen que enviar un correo electrónico a este área, como hasta ahora, para comunicarlo.

En cambio, sí se producirá un cambio significativo para la carga y descarga, que hasta ahora ha podido realizarse entre las 7.00 y las 11.00 horas, pero a partir del 11 de septiembre --en las zonas Acire ya citadas-- solo se permitirá, aproximadamente, de 7.00 a 8.15 horas y de 9.15 a 11.30 horas (se interrumpe para que no coincida con el tráfico de los colegios), mientras que se mantiene la franja de las 16.30 a las 18.30 horas.

Pino avanzó, asimismo, que «se reforzarán los caminos escolares seguros, este curso han funcionado cuatro y el año que viene pondremos en funcionamiento todos los que hagan falta», y apuntó al objetivo de, «lo antes posible», retirar los autobuses grandes del centro y sustituirlos por otros más pequeños. Junto a esto, indicó que, probablemente, a finales de año se impulsará la segunda fase de tráfico del centro, con la peatonalización de María Cristina y la inversión de la entrada por San Álvaro, habilitando una salida por la calle Caño. Por otro lado, las obras para completar la semipeatonalización en Ronda de Isasa se iniciarán previsiblemente en octubre.