Una ciudad tomada por los artistas

En sus más de mil años de historia es posible que no se hayan juntado al mismo tiempo tantos artistas pictóricos realizando sus obras en la ciudad califal de Medina Azahara. Al menos, en su época más moderna, convertida ya en el yacimiento arqueológico cordobés que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el próximo mes.

No en vano, y a pesar de que el día amenazaba lluvia --algunas gotas cayeron--, el Primer Concurso de Pintura Medina Azahara organizado por Diario CÓRDOBA supuso una auténtica invasión de artistas que con sus lienzos y pinceles llenaron de arte en vivo los espacios de este conjunto arqueológico, ante la sorpresa, curiosidad y atención de los propios visitantes que ayer acudieron a esta antigua ciudad islámica y que pudieron disfrutar del trabajo de 56 artistas.

Pintores que se extendieron por todo el yacimiento, aunque el Edificio Basilical Superior de Medina Azahara y sus aledaños fueron los espacios que concentraron mayor número de autores. Algunos profesionales y otros aficionados a la pintura, procedentes en su mayoría de Córdoba y provincia, aunque también se registraron participantes de Sevilla, Jerez, Málaga, Ronda y Granada, entre otras ciudades andaluzas.

Por no mencionar la nota internacional del Concurso, pues hasta un ciudadano inglés, John Cook, aunque residente en Priego de Córdoba, participó en esta iniciativa cultural, aunque no pudo entregar su obra a tiempo. Y es que las casi tres horas y media en las que los autores tuvieron que terminar sus obras no fue suficiente para algunos, o fue muy justa para otras, aunque a varios hasta les sobró tiempo.

«Bueno, así son los concursos de pintura rápida», afirmaban algunos.

En cualquier caso, en lo que todos estos artistas coincidieron, por encima de las distintas técnicas pictóricas empleadas, fue en una cosa: la espectacularidad del entorno en el que se desarrolló este concurso.

Así, Curro Sújar, cordobés de 50 años, pintor aficionado y a la postre uno de los autores finalistas, destacó el «entorno mágico» en el que desarrollaba su pintura; mientras que Marta Moreno Muñoz, joven cordobesa de 28 años, graduada en Historia del Arte y que en su día hizo prácticas museísticas en el propio yacimiento, calificó el lugar de «fantástico», como otros participantes.

Respecto a las técnicas empleadas, acuarela, acrílico y óleo, sobre todo; con un «buen nivel medio» de todas las obras presentadas, a juicio de los componentes del jurado.

Terminado el plazo de realización y tras la entrega de las obras, reunido el jurado y acordado el fallo, Diario CÓRDOBA comunicó la obtención del primer premio y los dos accésit a sus respectivos ganadores; que mostraron su sorpresa, satisfacción y agradecimiento por la obtención de este premio.

De esta manera, la que fuera capital de Al-Andalus en el primer milenio de nuestra era, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España en la actualidad, y posible Patrimonio de la Humanidad en un futuro próximo --otro más para Córdoba--, se convirtió en una brillante fuente de inspiración.