El Cabildo considera «ideológicos» los argumentos en contra de su titularidad

El Cabildo Catedral de Córdoba entiende que el contenido del informe de la comisión de expertos que asegura que la Mezquita Catedral nunca fue propiedad de la Iglesia no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública antes de su inmatriculación en el año 2006 y asegura que las conclusiones responden a «argumentos puramente ideológicos».

En un comunicado remitido ayer poco después de que la alcaldesa y los autores del documento presentaran su contenido en el edificio de Capitulares, el órgano catedralicio hizo un llamamiento «a la responsabilidad» de los políticos e instituciones para que «no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo, a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana».

Comunicado del Cabildo Catedral y documentos (PDF)

El Cabildo hizo hincapié en que «numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la iglesia desde 1236». Así, recordó que en 2014 «la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado». En su comunicado, el Cabildo recoge que «llama la atención que el documento incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo cuando un informe de la asesoría legal del propio consistorio reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba». No obstante, este punto no se refleja así en el informe de los expertos. Por el contrario, dicho documento especifica claramente que el Ayuntamiento «no debe pretender el registro del bien como propiedad municipal ya que, al igual que ocurre con la Iglesia Católica, tampoco la institución municipal tiene posibilidades de demostrar dicha propiedad».

OPINIONES CONTRARIAS / Por su parte, el presidente del Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, considera que las conclusiones del informe son un «ataque» a la libertad religiosa, uno de los principios «fundacionales» de la Unión Europea (UE).

Profesor de Derecho Constitucional y Comunitario, José Carlos Cano manifestó que el documento «ofrece argumentos sin base jurídica alguna», al tiempo que afirmó que la polémica en torno a las inmatriculaciones que se ha generado en los últimos años «carece de base legal» y, por tanto, «es artificial y basada en cuestiones ideológicas y no jurídicas». Según Cano, «no es cierto que la Iglesia se apropiara de la Mezquita Catedral a través de la inmatriculación», sino que «lo único que realizó el Cabildo es dar publicidad a través del registro a un bien, en este caso la Mezquita Catedral, que ya poseía».

Por el contrario, el portavoz de la plataforma ciudadana Mezquita Catedral, patrimonio de todos, Miguel Santiago, declaró ayer que «es un día muy importante para el patrimonio español», porque la comisión de expertos «ha demostrado con argumentos científicos e históricos que la Mezquita-Catedral ha sido desde siempre propiedad del Estado». El portavoz de la plataforma insistió en que «el Ayuntamiento ya tiene vía libre para plantear un recurso de inconstitucionalidad, pues cuenta con argumentos jurídicos serios para ello».