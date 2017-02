Borrar las alteraciones del ADN

El grupo de investigación BIO301 Epigenética y reparación de ADN de la Universidad de Córdoba en el Imibic busca el camino para borrar alteraciones en el ADN de las células tumorales. La institución académica indicó ayer que el camino descrito por el grupo es la reparación por escisión de bases, que consiste en la eliminación de la parte dañada y su sustitución por una parte intacta. Desde que a mediados del siglo XIX se lograra por primera vez aislar el ADN, la Biología Molecular y la Genética no han parado de ofrecer nuevos datos que permiten ir entendiendo los procesos que ocurren en el núcleo de las células y que determinan la vida. Hace décadas que los investigadores fijaron su atención en los daños que sufre el ADN y cómo se las apaña la célula para repararlos. Ahora, este «recambio» es en realidad un complejo proceso bioquímico natural que no solo repara daños, sino que también borra ciertas «etiquetas» químicas usadas por las células para «apagar» genes cuando estos no son necesarios. Cuando las células etiquetan erróneamente los genes equivocados pueden volverse cancerosas. Cómo conseguir dirigir artificialmente ese proceso de borrado natural conocido como desmetilación para volver a «encender» genes “apagados” es el objetivo del nuevo proyecto del equipo que dirigen los profesores María Teresa Roldán y Rafael Rodríguez, de la UCO, que el Gobierno central ha apoyado financiándolo dentro de la convocatoria de Proyectos de I+D+i de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad. El equipo de la UCO estudiará cómo dirigir las desmetilasas, enzimas responsables del proceso, hacia los genes que interese reactivar utilizando un sistema de guiado basado en la metodología CRISPR-Cas9, descubierta por un investigador alicantino hace 20 años. e. PRESS