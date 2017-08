Bomberos se suma a Policía Local por las «graves» carencias de personal

El teniente alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, desveló ayer que los problemas que afectan a la Policía Local por la falta de personal no son exclusivos de este cuerpo, ya que la plantilla de Bomberos de Córdoba está en circunstancias muy similares. De este modo, Aumente calificó también de «graves» las carencias de personal en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) y admitió igualmente que puede terminar afectando a los servicios que estos prestan (desde la extinción de incendios al rescate de heridos en siniestros pasando por la prevención de ruinas en la vía pública). «No quiero alarmar pero es la seguridad lo que está en juego», admitió ayer el responsable político de ambos cuerpos, quien compareció ante los medios para hacer balance de su gestión al frente de las áreas de Presidencia, Seguridad y Vía Pública en estos dos años de gobierno de PSOE e IU.

«La falta de medios humanos es una situación compleja, complicada y peligrosa. Si no se toman medidas habrá que dejar de prestar servicios», admite el responsable de los agentes locales y de los dos parques de bomberos de la ciudad. Precisamente, el teniente de alcalde llegó a decir que en el caso de que la situación no se solucionase y que no puedan cubrirse las jubilaciones previstas en los próximos años en la plantilla del SEIS se tendría que cerrar el parque del Granadal, que el pasado mes de enero cumplió una década de funcionamiento.

158 BOMBEROS // La plantilla de Bomberos de Córdoba cuenta actualmente con 158 efectivos. Según los datos ofrecidos ayer por Emilio Aumente, se espera que este año se jubilen 19 bomberos y el año que viene 12 más, por lo que en apenas dos años la plantilla descenderá a 127 bomberos. El concejal socialista recuerda que la contratación de personal en los ayuntamientos está supeditada a «la regla de gasto» y a la ley de Presupuestos Generales del Estado y que es el Ministerio de Hacienda el que determina la oferta de empleo público (OEP) y las tasas de reposición (el número de funcionarios de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una administración pública en función de las bajas que se hayan producido). En este sentido, Aumente recordó que desde el comienzo de la crisis el Gobierno ha rebajado la tasa de reposición por lo que se han jubilado más bomberos de los que han ido entrando. Asimismo lamenta que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) no se haya movilizado por esta cuestión que está afectando a todas las ciudades españolas. «Estamos hablando de la seguridad y eso es muy peligroso», aseveró. «Si no se pueden sacar todas las plazas de quienes se jubilan, no hay otra fórmula que dejar de prestar servicios», indicó el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana.

FALTA CIEN POLICÍAS // La situación de la Policía Local en Córdoba, según el teniente alcalde de Seguridad, es incluso peor, ya que a la carencia de la plantilla provocada por las tasas de reposición y las reglas de gasto habría que añadir la entrada en vigor en los próximos meses de un decreto que permitirá a los agentes locales jubilarse anticipadamente con 60 años.

Actualmente, hay 393 agentes de Policía Local, de los que en 2018 se jubilarán 56 y en 2019, 15 agentes más, es decir, que en apenas dos años se producirán un total de 71 jubilaciones. Emilio Aumente calcula que se necesitan cien agentes más en la capital cordobesa para alcanzar las ratios estipuladas por la Unión Europea, que establecen la necesidad de que haya al menos 1,8 policías locales por cada mil habitantes.