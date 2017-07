El Ayuntamiento no logra un acuerdo de reconocimiento a Miguel Ángel Blanco

Los seis grupos municipales (PSOE, IU, PP, Ganemos, Ciudadanos y UCOR fueron incapaces ayer de lograr un acuerdo de reconocimiento al concejal del PP del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA el 12 de julio de 1997 después de permanecer dos días secuestrado por sus asesinos. Los partidos políticos representados en el Pleno no consiguieron llegar a un acuerdo para cerrar una declaración institucional del Ayuntamiento de Córdoba con motivo del vigésimo aniversario de ese secuestro y asesinato del edil del PP. De los seis, solo los grupos de Ganemos e IU no suscribieron esa declaración que llegó al Ayuntamiento desde la Fundación Miguel Ángel Blanco al considerar, en el caso de IU, que el texto de la misma «se utilizara políticamente para hablar de la política antiterrorista del PP que no tiene nada que ver con lo que supone y representa la figura y muerte de una persona que legítimamente y en plena democracia defendió lo que consideraba que había que defender». Por parte de Ganemos también se entendió que con en ese manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco «el PP hace un uso torticero y partidista de la memoria» del concejal asesinado, «al igual que lo está haciendo en el resto de ayuntamientos». De ahí que la rechazaran.

Los grupos del PSOE, PP, Ciudadanos y UCOR suscribieron esa declaración, pero la misma no llegó a registrarse en la oficina de la secretaria general pues este tipo de pronunciamientos requieren la unanimidad de los partidos representados en la Corporación.

BRONCA // La pasada semana, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), recibió el manifiesto remitido por la fundación y dio traslado del mismo a los seis grupos municipales para que aportaran al mismo lo que consideraran oportuno, según relató el propio Aumente en el Pleno. El edil socialista criticó al PP por haber intentado capitalizar la declaración, cuyo portavoz, José María Bellido, se negó a cambiar «una sola coma» del texto, aunque sí admitió añadir al mismo una enmienda de Ganemos.

El debate transcurrió agrio y derivó en bronca, a pesar de llamamientos de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para respetar la figura del concejal asesinado. «Si el recuerdo de una víctima de ETA es capaz de suscitar una bronca, algo debemos de mirar», dijo la regidora con ánimo de templar la sesión. Bellido (PP) pidió el uso de la palabra al considerarse aludido en una declaración de Aumente, que llamó «mentiroso» al portavoz popular. Ambrosio le negó la palabra y el PP abandonó el Pleno.

NO A LA MOCIÓN // Antes, y a la vista de que la declaración no prosperaba, PP, Ciudadanos y UCOR intentaron que la misma se debatiera como moción por el trámite de urgencia, pero la misma no tenía cabida en la sesión a tenor de lo que establece el artículo 88.1 apartado b) párrafo 2º del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Córdoba, que señala que las mociones deben presentarse por escrito en el Registro del Pleno con una antelación mínima de tres días hábiles al de celebración del Pleno. Pero en el caso de urgencia, ese plazo se rebaja a 24 horas, lo que no sucedió con esta. Finalmente, no se sometió esta moción al dictamen de los concejales. A este respecto, y después del Pleno, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, lamentó que «el PSOE no ha mostrado interés alguno en aprobar una declaración del Ayuntamiento de Córdoba en memoria de Miguel Ángel Blanco pues ha tenido la oportunidad de firmar una moción de apoyo a la memoria

del concejal que contaba con el apoyo del PP, Ciudadanos y UCOR». Añadió que que «con otro alcalde o alcaldesa en la Córdoba hoy se habría firmado la declaración que merecía la memoria de Miguel Ángel Blanco».

El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, recordó que en una ocasión se debatió una moción por urgencias, mientras que el de Ciudadanos, David Dorado, insistió en debatirla para «que cada grupo diga si está con las víctimas o con los verdugos».

Por otra parte, la alcaldesa ha convocado para hoy una concentración en el Ayuntamiento (12 horas) como homenaje al concejal asesinado. Se leerá una declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que también se expresa «un reconocimiento y a la vez homenaje a la sociedad española que el 12 de julio de 1997 se levantó democráticamente en defensa de la libertad, de la paz y de la convivencia».