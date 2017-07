El Ayuntamiento descarta que en Claudio Marcelo haya un párking

Claro el plan de Comercio Córdoba es "peatonalizar" también Claudio Marcelo para "comercializar el espacio, público" cada vez más en el centro (un eje peatonal que vaya desde la Plaza de la Corredera hasta la Victoria). Porque el razonamiento que hacen con la c/ Sevilla (que ya hay tráfico) se puede aplicar perfectamente a esta arteria que es C. M. Pero a esta gente dirigente no les interesa el resto de la población que tiene movilidad reducida, niños, ancianos... que no pueden andar o ir en bici. El centro sera un "comercio a cielo abierto", pero cerrado a mucha gente que no podrá acceder allí. Será selectivo. Por tanto, se convertirá en un gueto de "lujo". Es eso lo que quiere hacer la ciudadanía de su ciudad, de la urbe que habita???