La autopsia confirma que Blesa se suicidó con un disparo en el pecho

En España, cada día, sin excepción, unas diez personas se suicidan. O sea, alrededor de unas 3.600. Esto son datos oficiales, otra cosa son los suicidios reales, aquellos que son contabilizados en otras muertes, por motivos diferentes. Cada persona que se quita la vida tiene sus razones personales para hacer un acto tan cruel. Aunque cada caso es un mundo, en general la paradoja es que esas personas no es que quieran autoasesinarse, sino que no soportan más los diferentes sufrimientos que padecen. Sin embargo, la sociedad puede hacer un poco más no solo para reducir tal número impresionante, sino para que no se le acuse de (casi) indiferencia o que hace tan poco para evitar esas tragedias (incluidas las familias y relaciones próximas).