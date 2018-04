No solo los proyectos que aparecen en el documento de presupuestos con nombres y apellidos y partidas concretas pasan a la historia. También dejan huella los que estuvieron en algún momento del pasado y ahora no existen, como ocurre con el Museo de Bellas Artes, el mercado gourmet que iba a dar vida al Pósito de La Corredera, el acondicionamiento de la Cuesta del Espino, o la reforma del mercado del Alcázar para su uso como sede del IESA, iniciativas que, de momento, tendrán que esperar. Tampoco hay que olvidar aquellos proyectos largamente demandados, como la autovía de la N-432 (Badajoz-Granada), que, aunque están, no terminan de recibir el impulso que se reclama desde distintos ámbitos, o muy esperados como las dos nuevas comisarías o el cercanías, que están, al mismo tiempo, ausentes pero presentes.

¿Qué significa esto? Las comisarías no aparecen reflejadas donde se las esperaba, en el anexo de inversiones, dentro de las partidas del Ministerio del Interior. En el apartado de «obras en Córdoba», en años anteriores, había recogido dinero, aunque muy poco, para la comisaría Campo Madre de Dios -65.000 euros en el 2017-. Y ahí es donde debería plasmarse alguna cantidad para las comisarías de Poniente y Fuensanta, que, sin embargo, no aparece. Fuentes del Gobierno aseguraron ayer a este periódico que las nuevas comisarías están recogidas dentro de una partida genérica de 20 millones para inversiones de la Secretaría de Estado de Seguridad y que las cantidades concretas para este año dependerán de lo que tarden en culminar los trámites para la cesión de las parcelas iniciados ya por el Ayuntamiento. Después, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, a través de una nota de prensa -más información en la página 5-, ha explicado que el Ministerio del Interior prevé invertir 600.000 euros, partida que ha sido reprogramada para este ejercicio. Hay que tener en cuenta que este año hará falta poco dinero para estos dos proyectos, ya que, tras la cesión, aún deberán redactarse los proyectos y salir a concurso las obras.

Cercanías

Algo similar ocurre con el cercanías entre Alcolea y Villarrubia. Tras la declaración en diciembre pasado por parte del Gobierno central de Obligación de Servicio Público (OSP), el paso que se esperaba era que se contemplasen partidas para las estaciones del Parque Joyero o para la de Chinales. Sin embargo, en el documento de presupuestos presentado ayer, y colgado en la web de Hacienda, para el «cercanías» como tal, con esa denominación, solo hay 1.000 euros -para el 2017 había 5.000- dentro de los proyectos del ADIF. Hay que tener en cuenta que el ADIF dispondrá de 4 millones sin contar con los 29 millones para alta velocidad (16,3 millones como inversión en líneas de explotación), y que Renfe contará con 7,7 millones (de los que 2,5 millones son para compra de material), por lo que podría haber partidas dentro de esas cantidades. No obstante, el subdelegado ha aclarado también que el Gobierno central destinará este año 155 millones para la financiación de los servicios ferroviarios declarados OSP dentro de Andalucía, como el de Alcolea a Villarrubia, por lo que garantiza que habrá dinero para echar a andar el cercanías con doce trenes diarios, como prometió Fomento. La puesta en marcha de este servicio se está retrasando, ya que, después de diversas demoras, estaba anunciado para esta primavera.

En la comparecencia que tuvieron la senadora del PP Beatriz Jurado y el diputado por Córdoba Rafael Merino -ver página 5- la información que facilitaron recoge 2 millones de euros para el metrotrén (término que acuñó el PP cuando dio a conocer el proyecto de unir Alcolea y Villarrubia por tren). Jurado y Merino también dieron a conocer otras inversiones que no están con nombre y apellidos en el anexo de inversiones pero que garantizan, como 600.000 euros para las barreras acústicas para la autovía a la altura del barrio de la Fuensanta anunciadas el año pasado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; 2,2 millones para actuaciones en el Guadalquivir; 2 millones para el río Cabra; 2,1 millones del 1,5% cultural; y 3 millones para la A-81 (con partidas compartidas entre provincias).

Autovía A-81

La futura autovía A-81, continuamente reclamada desde hace dos décadas, está presente en las cuentas de este año con algo más de dinero que en años anteriores. En esta ocasión, las partidas suman 1,2 millones, entre los 56.650 euros recogidos para la duplicación de la carretera entre Badajoz y Espiel; los 225.000 para el desdoble de la N-432 entre Espiel y Córdoba; y los 919.980 euros para la autovía entre Córdoba y Granada. La autovía de la Badajoz-Granada apareció por primera vez en los presupuestos del 2004 con cantidades millonarias que no llegaron a invertirse. De momento, vuelve a estar en la fase de estudio, ya que hay que partir de cero porque los trámites realizados han caducado. En la proyección temporal hay solo dinero plasmado en el 2019, aunque también muy poco, por lo que su futuro es una incógnita.

Red viaria

En las cuentas aparece también una de las variantes históricas, la de El Viso, aunque solo con 50.000 euros. En la red viaria, además de los 4,5 millones que habrá para actuaciones de conservación y explotación; y los 390.330 para seguridad vial, destaca la reaparición con fuerza del segundo tramo de la variante Oeste, que es el cuarto año que está presente en los presupuestos. Los 2,3 kilómetros que unirán la carretera del Aeropuerto (N-437) y la de Palma (A-431), y que darán continuidad a los ya en servicio entre las autovías y la N-437 (los del puente Abbas Ibn Firnás), contarán con 2 millones, frente a los 200.000 euros del ejercicio 2017. El proyecto quedó parado en la fase de expropiaciones en el 2008 y desde entonces no ha dado más pasos. Su aparición en las cuentas del 2015 fue muy bien recibida, aunque no se ha avanzado nada desde entonces, por lo que es otra de las iniciativas esperadas y que no terminan de arrancar.