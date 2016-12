Aprobados los presupuestos de la Diputación con la oposición del PP

El Pleno de la Diputación provincial aprobó ayer los presupuestos de la institución provincial para el año 2017, con el respaldo del equipo de gobierno (PSOE e IU), la diputada de Ganemos y el representante de Ciudadanos. El PP fue el único grupo que votó en contra.

Las cuentas del ejercicio próximo ascienden a 215,50 millones, lo que supone un descenso del 1,04% respecto al ejercicio que ahora acaba y un leve aumento respecto al borrador presentado hace unas semanas en el que figuraba un montante total de 211,5, según informó el vicepresidente cuarto y responsable de Hacienda, Salvador Blanco, quien indicó que el presupuesto consolidado, que es el que incluye a las empresas y entes autónomos, se sitúa en 288,7 millones, lo que supone un incremento del 1,19% sobre el del año que ahora acaba. Blanco señaló que con la aprobación de las cuentas en estas fechas se cumple uno de los compromisos del equipo de gobierno, con el fin de que se pueda disponer de ellas y los proyectos que incluyen desde el principio del año.

El presupuesto del 2017 de la Diputación de Córdoba tiene como principal eje dinamizador el Plan Impulso, que será presentado hoy mismo por el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, un plan que se articula en cuatro pilares fundamentales, como son el Compromiso por Córdoba (ya firmado con los agentes sociales, para dinamizar la economía y el empleo), Córdoba Destino (con el turismo como gran foco de actividad), Córdoba Social (relacionada con las políticas sociales) y Córdoba Participativa (con la participación ciudadana como finalidad).

El grupo popular no ha apoyado finalmente el proyecto de presupuestos por considerar que no son cuentas reales y que se basan en un plan (Impulso) que nadie conoce, según señaló el portavoz, Andrés Lorite. Además, dijo Lorite que el año pasado apoyaron las cuentas en la confianza de que se tendrían en cuenta sus aportaciones, lo que aseguró que no ha sido así, y confiados en que se ejecutarían y lamentó el bajo nivel de ejecución que, a su juicio, arrojan a estas alturas, lo que les hace dudar de que el año próximo sea distinto. Sobre el grado de ejecución, Salvador Blanco (PSOE) respondió que éste se mide al final de año y no en octubre, asegurando que cuando se cierre el ejercicio, estas cuentas estarán ejecutadas por encima del 84%, cuando durante el mandato del PP el mayor nivel de ejecución que se alcanzó fue del 83%.

Por su parte, Ganemos y Ciudadanos votaron a favor de las cuentas por haber visto incluidas en el mismo algunas de sus propuestas y, sobre todo, señalaron, por la predisposición a la transparencia detectada y la apuesta por las políticas sociales y el empleo. Además, José Luis Vilches, de Ciudadanos, exigió al equipo de gobierno la creación de una comisión de seguimiento de la ejecución del presupuesto que se reúna cada tres meses.

Ángeles Aguilera, portavoz de Ganemos, señaló que su grupo ha visto incorporadas a las cuentas unas aportaciones que suman unos 600.000 euros, así como que se revisarán los criterios de concesión de los convenios nominativos. ­Sus propuestas van desde la lucha contra el cambio climático, la protección medioambiental, la emergencia social o la dinamización juvenil.

La defensa de las cuentas corrió a cargo de Salvador Blanco, quien dijo que se trata de «un buen presupuesto consolidado, el mayor de los últimos siete años de esta casa». Además, destacó el responsable de Hacienda de la institución provincial que lo más destacable «es que va a ser un año importante en inversiones», porque ya se podrán acometer las inversiones, por ejemplo, de los Planes Provinciales, una vez que los ayuntamientos han elaborado los proyectos y se podrán ejecutar, con lo que de generación de empleo y de actividad económica supone. Para ello se han destinado unos 14 millones de euros.

En esta misma línea se sitúa la partida destinada a carreteras provinciales y caminos rurales, que contarán con unos 10 millones de euros, algo que a juicio de Blanco «incidirá de manera destacada en la dinamización de la actividad económica de la provincia y en la generación de empleo».

Pero, en línea con lo planteado al inicio del mandato, una de las áreas que mayor incremento recibe es la de políticas sociales, con un 9,45% más de recursos para el Instituto Provincial de Bienestar Social, dotado con más de 41 millones de euros que, según indicó el vicepresidente cuarto, «reforzarán el programa de dependencia, la adecuación funcional de hogares y las ayudas sociales en general».

Por su parte, el portavoz de IU, socio de gobierno del PSOE, Francisco Ángel Sánchez, destacó el buen trabajo desarrollado para cerrar unas cuentas que tienen un marcado carácter social y de promoción del empleo, sobre lo que puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha un plan estratégico (Impulso), así como trabajar conjuntamente con los agentes sociales, tras recuperar el diálogo con la firma del acuerdo Compromiso por Córdoba, y para lo que ya se ha habilitado una partida presupuestaria de 240.000 euros.