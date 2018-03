El 25% de los colegios precisa obras urgentes previas a su climatización

Uno de cada cuatro colegios públicos de la capital cordobesa, el 25%, precisa arreglos urgentes y estructurales en sus cubiertas y cerramientos, unos trabajos que por fuerza deben hacerse de manera previa a la climatización de estos centros. Ese es uno de los datos del diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre los centros educativos de Infantil y Primaria, que no arroja buenas noticias respecto a la demanda ciudadana, espoleada por las últimas olas de calor, que exige climatizar estos edificios donde los más pequeños pasan una media de cinco horas al día. Este diagnóstico, que se encargó precisamente para empezar a dar respuesta a esta exigencia, es importante para calcular la inversión que debería hacerse para que los niños no pasen calor en sus colegios cuando los termómetros empiecen a subir.

Se trata de un estudio, realizado por los técnicos del área de Infraestructuras, que son quienes conocen mejor los centros puesto que son los encargados de su mantenimiento (el Ayuntamiento asume las labores de mantenimiento y limpieza de los colegios, mientras que la Junta de Andalucía se encarga de las inversiones). De los 85 edificios, 21 tienen sus cubiertas y cerramientos en buen estado, mientras que 22 tienen en mal estado los dos elementos. El resto, 42 tienen o bien las cubiertas o bien el cerramiento de puertas y ventanas en un estado regular o malo.

En el diagnóstico, que no incluye estimación económica de las inversiones necesarias, los técnicos municipales sostienen, además, que los colegios están «al límite» en cuanto a potencia eléctrica contratada. El Ayuntamiento gasta anualmente 800.000 euros en la luz de todos los colegios, y esta es una factura que, lejos de disminuir, aumenta cada año. El diagnóstico determina que ninguno de los 85 colegios tienen una instalación eléctrica adecuada para soportar un sistema de refrigeración (tampoco los que tienen aire que han sido financiados por las AMPA). Es decir, ningún colegio estaría en disposición de instalar climatización porque no disponen de instalación adecuada, o una línea eléctrica específica. «Las instalaciones eléctricas actuales de los colegios públicos, de absorber las demandas energéticas que provocarían la instalación de sistemas de climatización tipo bomba de calor, se ha de señalar que en el diseño de las mismas en ningún caso se contempló la existencia de dicho tipo de instalaciones por lo que la capacidad para atender a las demandas no existe», dice el informe.

Los técnicos han hecho un censo del arbolado, zonas verdes o huertos. Siete centros de niños y dos de adultos no tienen ni una sola sombra en sus patios, y otros, como el Maimónides, tienen un solo árbol. Frente a ellos destacan el Antonio Gala, Tirso de Molina, Los Califas y Al Andalus con más de 40 ejemplares por patio.