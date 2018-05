¿Quién es Netta, la ganadora de Eurovisión?

Sobre el escenario, Netta Barzilai se mostró exultante, como correspondía a su momento de gloria máxima. "Muchas gracias por elegir a lo diferente. Muchas gracias por aceptar las diferencias entre nosotros. Gracias por celebrar la diversidad. ¡Amo a mi país!", dijo tras saber que Israel era la ganadora del concurso de Eurovisión-2018 en Lisboa.

Netta, de 25 años, es diferente y hace gala de ello. Incluso en la canción ganadora, 'Toy'. "Es una canción de empoderamiento para todos, para todos los que han estado luchando por ser ellos mismos: luchando contra sus jefes, contra el gobierno, contra alguien pisándoles. Me han dicho tantas veces que no soy lo suficientemente bonita, que no soy lo suficientemente inteligente, que no soy lo suficientemente delgada como para hacer lo que quiero hacer", explicó feliz y reivindicativa.

Sueños de delgadez

"No soy tu juguete, chico estúpido", canta en 'Toy', pieza contra el bullying con potencial para convertirse tanto en un éxito veraniego como en un himno de empoderamiento. En la letra, la chica asegura que las mujeres no deben olvidarse que son maravillosas y que "son ellos los que se arrepentirán". Y lo hace con un aspecto colorista y vibrante como la cacareante canción.

La cantante y dj nació en Hod HaSharon, Israel, en 1993, pero se mudó con su familia a Nigeria con cuatro años. Fue a su vuelta cuando Netta se sintió fuera de lugar por su aspecto físico. Dice que de niña soñaba con ser una estrella delgada porque creía que solo así podría triunfar

La música se convirtió en su pasión y terminó estudiando electrónica en la Escuela de Música Contemporánea Rimon.

Millones de reproducciones

En 2017, su carrera musical dio un giro al participar en el popular concurso de canto de la televisión en Israel 'HaKokhav HaBa'. Con su victoria, se aseguró el pase al Festival de Eurovisión. Su canción para el certamen, 'Toy', acumula 23 millones de reproducciones en Youtube, muy a pesar de Salvador Sobral, ganador en el 2017, que definió el tema como "horrible".

Ahora Netta ya es una estrella mayúscula en Israel. Hasta el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a la representante después de conocerse su victoria. “Netta, has traído mucho respeto al Estado de Israel”, apuntó el dirigente israelí en Twitter. "¡El próximo año en Jerusalén!".

LETRA DE 'TOY'

Ree, ouch, hey, hm, la

Ree, ouch, hey, hm, la

Ree, ouch, hey, hm, la

Ree, ouch, hey, hm, la

Ree, ouch, hey, hm, la

Ree, ouch, hey, hm, la

Look at me, I'm a beautiful creature

I don't care about your "modern time preachers"

Welcome boys, too much noise, I will teach ya

(Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo)

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say, hey, hey, hey

Hey! My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smartphone

Wonder Woman don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

He's a bucka-mhm-buckbuckbuck-mhm boy

Bucka-mhm-buckbuckbuck

I'm not your bucka-mhm-buck-mhm-buck-mhm

I'm not your toy (Not your toy)

You stupid boy (Stupid boy)

I'll take you down now, make you watch

We're dancing with my dolls on the motha-bucka beat

Not your toy (Cululoo, cululoo)

(Cululoo, cululoo)

A-a-a-Ani lo buba

Don't you go and play with me boy!

A-a-a-Ani lo buba

Don't you go and play, shake!

(Cululoo, cululoo) Wedding bells ringing

(Cululoo, cululoo) Money men bling-bling

I don't care about your stefa, baby

(Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo)

Wonder Woman don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

He's a bucka-mhm-buckbuckbuck-mhm boy

Bucka-mhm-buckbuckbuck

I'm not your bucka-mhm-buck-mhm-buck-mhm

I'm not your toy (Not your toy)

You stupid boy (Stupid boy)

I'll take you down now, make you watch

We're dancing with my dolls on the motha-bucka beat

I'll t-t-t-take you now

W-w-w-with me now, boy

(I'm not your toy)

You stupid boy

I'll take you down now, make you watch me

Dancing with my dolls on the motha-bucka beat

(I'm not your toy) Look at me, I'm a beautiful creature

(You stupid boy) I don't care about your "modern time preacher"

(I'm not your toy) Not your toy, not your toy, not your toy, toy

I'm not your toy, not your toy, not your toy, toy.