Movistar+ se alía con Disney para crear el canal Movistar Disney

Movistar+ tendrá a partir del 22 de diciembre un nuevo canal llamado Movistar Disney que ofrecerá en exclusiva contenidos de la compañía de entretenimiento, especialmente películas. La creación de esta nueva ventana, que estará disponible para los abonados en el dial 31, es fruto del acuerdo estratégico al que han llegado las dos empresas y que ha sido presentado hoy a por todo lo alto. Movistar Disney será el segundo canal en el mundo que asocia la marca Disney a una plataforma de televisión de pago, después de la experiencia de Sky Movies Disney, en Reino Unido.

La nueva oferta se centrará en el cine y ofrecerá las 24 horas del día éxitos recientes como ‘Frozen: el reino del hielo’, películas clásicas como ‘El rey león’y ‘Fantasía’, títulos de la saga de ‘Piratas del Caribe’, adaptaciones en imagen real de clásicos como ‘Maléfica’ y cortometrajes y contenidos extra del amplísimo catálogo de Disney. Las emisiones se iniciarán el 22 de diciembre con el cortometraje ‘Steamboat Willie’, que marcó en 1928 el nacimiento del personaje de Mickey Mouse. Le seguirá la versión de 1927 de ‘Blancanieves’, que pasa por ser una de las películas más vistas de la historia del cine. ‘Frozen’ pondrá el brillante colofón al estreno del canal a las 21.00 horas.

Durante la presentación, el presidente de Telefónica, Luis Miguel Gilpérez, ha dejado bien claro que Movistar+ tendrá estos contenidos "en exclusiva" y no tendrá que compartirlos con otros operadores, ya que no entran dentro de la categoría Premium que obliga a poner a disposición de la competencia un 50 % de esos productos. Gilpérez subrayó la importancia de este acuerdo con “el mejor productor de películas y de elementos de ficción que hay en el mundo". "Cuando me preguntan que con quién nos querríamos aliar, yo les contestó siempre que con el mejor, porque de dos mejores solo puede salir uno mucho mejor", explicó de forma gráfica.

Por su parte, el consejero delegado de Disney España y Portugal, Simón Amselem, ha proclamado que esta es la primera vez que habrá tanto contenido de Disney en una plataforma española. “Movistar será uno de los pocos operadores en el mundo que podrá utilizar el sello de Disney en su logo”, advirtió antes de confesar que la plataforma de pago de Telefónica era “el ‘partner’ (socio) clave para acercar al espectador” los contenidos de la multinacional.

Un hueco cubierto

Finalmente, el director de contenidos de entretenimiento de Movistar+, Fernando Jerez, ha reconocido que había un hueco que llenar en la plataforma. “Nos faltaba un concepto de cine familiar y lo tenemos con mayúsculas con Movistar Disney”, afirmó. Dentro de esta línea estratégica, el nuevo canal, que estará incluido dentro del paquete de cine, ofrecerá en Nochebuena un especial dedicado al mundo de las princesas, mientras que el día de Navidad se rendirá homenaje al cine clásico de Disney. Jerez también aclaró que el Canal Estrenos, que ocupa ahora el dial 31, pasará al 30 a partir del 22 de diciembre.

La otra novedad de la plataforma de Telefónica es la puesta en marcha del canal Movistar Star Wars con motivo del estreno el 15 de diciembre de la última entrega de la saga, 'Los últimos Jedi’. Estará disponible del 1 al 17 de diciembre en el paquete familiar de Movistar+, con una exhaustiva oferta que incluye la emisión de todos los títulos de la serie cinematográfica. Para calentar el ambiente, se ha elaborado un curioso espot en el que participan los embajadores deportivos de los equipos Movistar: la campeona del mundo de ‘kite surf’ Gisela Pulido, el piloto de Moto GP Maverick Viñales y la selección española de fútbol.