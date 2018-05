Eurovisión se inaugura con la gran favorita

Cinco de los grandes favoritos para ganar Eurovisión se verán las caras hoy en la primera semifinal del certamen, que este año se celebra en Lisboa y que ofrece en directo La 2 (21.00 horas), con locución de Julia Varela y Tony Aguilar. Los telespectadores españoles podrán votar por sus favoritas en una gala donde también aparecerán Alfred y Amaia, aunque fuera de concurso, al estar clasificados de oficio para la gran final del sábado.

Israel va primera en las apuestas. Netta Barzilai defenderá Toy, canción con letra feminista creado al calor de la campaña #MeToo, que denuncia la violencia sexista y el acoso sexual contra las mujeres. Barzilai arrasa por su carisma. Empezará cantando entre dos vitrinas repletas de gatitos chinos de la suerte moviendo su pata mientras ella manipula un looper; un dispositivo que reproduce en forma de eco fragmentos de su voz.

La estonia Elina Nechayeva compite con La forza, una ópera-pop en italiano sobre la eternidad del amor. Lo que más destacará de su candidatura será la inmensa falda que cubrirá todo el escenario del Altice Arena. Sobre ella, se irán proyectando luces y formas cambiantes.

La candidatura de Eleni Foureira, de Chipre, ha subido como la espuma desde que mostró en los ensayos el número que piensa hacer esta noche cuando cante Fuego. ¡Atentos a la tormenta de luz, fuego y color, marcha y energía! La diva, nacida en Grecia, es la última en actuar y cogerá su turno justo después de la balada irlandesa, así que los biorritmos de la semi ¡subirán de golpe en ese momento!

El checo Mikolas Josef defenderá el tema pop Lie to me. Ha tenido que cambiar radicalmente su puesta en escena aquí mismo en Lisboa, después de lesionarse gravemente en la espalda al dar una voltereta en pleno ensayo, tal como tenía previsto. ¡Estuvo a un tris de retirarse! y ahora lo veremos más quieto. Los quintos en discordia son la banda búlgara Equinox, creada expresamente para ir a Eurovisión. Compite con Bones, un medio tiempo místico con influencias pop. Se prevé que le lluevan votos de los jurados profesionales porque conjuntar a la perfección cinco voces tal y como hacen ellos les convierte en la propuesta más difícil de ejecutar en términos musicales.

No hay que descartar a la belga Sennek con el medio tiempo A matter of time, las baladas When we’re old de la lituana Ieva Zasimauskaité, Qami del armenio Sevak (¡ojo a su chorro de voz!) y la del irlandés Ryan O’Shaughnessy, que con su puesta en escena hará un guiño a la comunidad gay, al presentar a un par de bailarines que, con su coreografía, metaforizan una relación sentimental entre dos hombres.

Esta noche también veremos en la primera de las semifinales a Islandia, Austria, Croacia, Grecia, Bielorrusia, Albania, Azerbaiyán, Suiza, Finlandia y Macedonia. En total, 19 países para 10 plazas para la gran final del sábado. Por primera vez en la historia del certamen, cuatro mujeres serán las encargadas de presentar la gala; dos actrices y un par de presentadoras de televisión.