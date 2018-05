Los eurorivales

Amaia y Alfred no lo van a tener fácil defendiendo a España en Eurovisión. La representante israelí, Netta Barzilai, es la reina sobre el escenario. Su canción se titula Toy y es un alegato feminista. «Wonder woman; ¡no lo olvides nunca! ¡Tú eres divina y él se va a arrepentir! (…) ¡No soy tu juguete, chico estúpido!», reza la letra de la melodía, compuesta a rebufo de la campaña #MeToo, que denuncia las agresiones y el acoso sexual contra las mujeres.

La artista, de 25 años, no oculta que de pequeña sufrió bullying a causa de su aspecto físico y que tuvo que trabajar su autoestima para afrontar el reto de cantar en un espectáculo como Eurovisión, que la organización calcula que verán más de 200 millones de telespectadores.

Bulgaria va segunda en las apuestas. La banda Equinox se formó expresamente para ir a Eurovisión y defender la balada Bones, que trata de la mística del amor. El quinteto lo integran tres artistas búlgaros y dos norteamericanos; uno de estos últimos es Johnny Manuel, que participó en el America’s got talent del 2017, donde interpretó I have nothing (Whitney Houston). Arrasó en las redes: el vídeo ha sido descargado más de 169 millones de veces en YouTube.

La República Checa es la tercera en discordia. Mikolas Josef defenderá Lie to me, un tema con ritmo muy canalla que incluye una parte de rap susurrada y sonido de trompeta. Los críticos la han contrapuesto a la canción de Israel, porque Josef canta a una femme fatale que juega con él y con su mejor amigo: «Nena, ya sabía que no serías más que un problema… ¡Maldita sea! Todo el mundo sabe que nunca has amado de verdad ¡Miénteme, nena, y acércate más…!»

Israel, Bulgaria y la República Checa se verán las caras en la primera semifinal eurovisiva, mañana, por lo que el show promete ser electrizante. En esa misma gala, actuarán Alfred y Amaia. Lo harán fuera de concurso, porque TVE es una de las teles que más contribuyen económicamente a la red Eurovisión y tiene el privilegio de participar directamente en la final, igual que Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y el país anfitrión, que esta vez es Portugal.

En la segunda semifinal, la del jueves, 10, tomarán parte Australia y Estonia, que completan el top 5 de los favoritos para conquistar el preciado Micrófono de Cristal eurovisivo, según las casas de apuestas. Jessica Mauboy defenderá We got love, un medio tiempo en el que la artista pide confiar en el poder del amor para cambiar el mundo.

La soprano estonia Elina Nechayeva aportará algo único: una ópera pop cantada, obviamente, en italiano. Se titula La forza: «¡Nuestro amor nos guía al infinito y para la eternidad!». La falda que lucirá durante su interpretación no tiene desperdicio. El dúo francés Madame Monsieur defenderá el tema electropop Mercy. La historia es impactante: Mercy es el nombre de un bebé que nació a bordo del Aquarius, un barco de la oenegé SOS Méditerranée, que acababa de rescatar a un grupo de nigerianos de una patera a la deriva en alta mar.