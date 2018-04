«Estar en el programa ha sido siempre mi sueño»

Desde que pisó las instalaciones del programa de Tele 5, una imagen con la que Noelia llevaba soñando desde muy pequeña, sus compañeros del Talent Show y sus admiradores la empezaron a identificar con una sirena, por su melena larga, su hipnótica voz y el amor que la exconcursante siente por el mar. Con esa imagen, Noelia Ramos pisó fuerte el escenario e interpretó Can’t blame a girl for trying, de Sabrina Carpenter, dejando a los couches con la boca abierta y haciendo que Melendi presionara el pulsador al instante.

No pudo ser, y tras la batalla de micros contra Lucía y Gabriela, en la que versionaron con gracia L-O-V-E, de Nat King Cole, Noelia volvió a casa, a la admiración de sus compañeros del colegio y, sobre todo, a la de unos padres orgullosos de que, con tan solo 13 años, esta pequeña artista cordobesa tenga tan claro lo que quiere.

<b>-¿Cuáles son tus artistas de referencia?

</b>-Me gustan Demi Lovato, Ariana Grande, Sabrina Carpenter y el grupo Sweet California.

<b>-¿Cuáles son tus estilos musicales favoritos?

</b>-El pop y el rock.

<b>-¿Cuándo empezaste a cantar?

</b>-A los 6 años, más o menos. Ya con 6 meses le pedía a mi madre que me acercara al piano y me ponía a intentar sacar canciones. A los 5 años fui a clases de piano en la Escuela de Música de Córdoba y a la profesora le gustó tanto como lo hacía que me propuso para una audición. A partir de entonces no he parado de cantar y tocar el piano en casa. He compuesto un par de temas.

<b>-¿Por qué decidiste presentarte a La Voz Kids?

</b>-Desde que era pequeña lo veía en la tele y me gustaba hacerme a la idea de que algún día llegaría ahí. Era mi sueño, la verdad.

<b>-¿Tenías preferencia por algún ‘</b>coach’<b> antes de entrar en el programa?

</b>-Al principio me daba igual, pero al final se dio la vuelta Melendi y, ahora que lo pienso, si se hubieran girado los tres me hubiera ido con él.

<b>-Elegiste la canción ‘Can’t blame a girl for trying’, de Sabrina Carpenter, para la primera audición.

</b>-La elegí porque me parecía muy divertida y tenía varios cambios de voz.

<b>-¿Qué sentiste cuándo se giró Melendi?

</b>-Lo vi a cámara lenta. Una emoción tremenda.

<b>-¿Qué sacas de tu paso por el programa?

</b>-Me quedo con lo que he aprendido allí en los ensayos y sobre todo con mis compañeros. Nos lo pasábamos súper bien. Actualmente sigo manteniendo el contacto con mis compañeras de batalla, Lucía y Gabriela, y nos llevamos muy bien.

<b>

-Después de la batalla con Lucía y Gabriela, Melendi alabó tu forma de desenvolverte en el escenario

</b>-Sí, esta experiencia me ha ayudado muchísimo a soltarme en el escenario. Es obvio que, aunque lo pasé bien, en la audición estaba nerviosa, pero en la batalla lo pasé mucho mejor.

<b>-¿Tienes en mente alguna profesión como alternativa a la música?

</b>-Me gustaría ser actriz.

<b>-¿Qué planes tienes ahora?

</b>-Yo ahora a tope. A seguir y a prepararme para futuros proyectos que me estoy planteando.