Cita en casa de las Campos

Acudir a la lujosa mansión de las Campos invitado como periodista y encontrarse, entre otras cosas, con una proclama nacionalista de la matriarca del clan resulta una experiencia inolvidable. Ocurrió el pasado martes, día 19, cuando un grupo de 20 informadores visitó el coqueto chalet situado a las afueras de Madrid para grabar un encuentro navideño con la prensa que se emite esta noche, después del telediario nocturno de Tele 5 (22.00 horas).

El productor del programa, Óscar Cornejo (La Fábrica de la Tele), se encargó de aleccionar a los periodistas, antes de entrar en la intimidad de las Campos, con las directrices de rigor. «Moderación» a la hora de grabar con los móviles para no estropear el espectáculo y compostura delante de las cámaras. «Es difícil que no se te vayan los ojos hacia las cosas que veréis en esa casa», advirtió con ánimo preventivo.

Sesión de fotos

Con esa misma intención, avisó a los periodistas de que Terelu no tenía uno de sus mejores días porque llegaba cansada tras una agotadora sesión de fotos para las campanadas, aunque luego la verdad es que no se notó.

La entrañable María, que se ha convertido en una estrella mediática más al calor de su trabajo como criada de las Campos, acaparó el protagonismo en los prolegómenos de la rueda de prensa. Ella se encargó de abrir la puerta a los periodistas y de conducirles, con mano firme y profesional, al comedor donde se grabó la cita y donde se proyectó un tráiler de la nueva temporada de Las Campos, centrada en su viaje a Nueva York, que se estrenará mañana miércoles, día 27. Un sabroso anticipo en el que se pueden ver estampas imborrables, como la de Terelu recreando la famosa escena de Marilyn con las faldas al viento o la de su hermana Carmen tratando de domeñar su incurable miedo a volar.

Acalladas las risas que arrancaban tan impagables escenas, llegó la parte más o menos seria, con las preguntas de los periodistas. En un momento dado, la matriarca se puso a hablar sobre su decisión de viajar a Nueva York tan solo seis meses después de sufrir el ictus cerebral. «Para mí ha sido un reto personal, porque me horrorizaba que me pasara algo fuera de España, pero al final creo que he superado el reto», confesó antes de probar de forma gráfica la preocupación que sentía ante tan peligroso periplo: «Me llevé un montón de tarjetas médicas y de historiales clínicos». La periodista andaluza tendrá que seguir cargando documentos en la maleta, ya que las próximas paradas del docu-reality son Tokio y Dubai.

María Teresa Campos dejó también claro que lo suyo son los programas en directo más que los docu-realitys. «Nos habíamos comprometido a hacer esta nueva temporada, pero ansío tener pronto un programa en el plató: yo siempre me he sentido más comunicadora que presentadora», aclaró. De todos modos, a ella le «interesa» ahora «tener tiempo libre más que dinero». «Lo único que te retira es que no te vean», remachó.

Su hija Terelu, que continúa en activo, bromeó con la hipótesis de que hubiese habido «sexo en Nueva York»: «Ni confirmo ni desmiento». Y añadió una sentencia que pasará a los anales del campismo más recalcitrante: «Es más fácil encontrar un buen perrito en Nueva York que una buena porra en España».

Ya hacia el final, la matriarca comentó el tema catalán: «Tengo amigos que me cuentan que lo están pasando mal porque han perdido amistades de toda la vida. Ellos son de la parte que ha estado más callada, pero no tenía que haber pasado nunca y no ha beneficiado a nadie».