Amazon une a Steven Spielberg y Javier Bardem

La apuesta de Amazon por el negocio audiovisual ha vuelto a quedar ratificado este mismo lunes, 26 de marzo con el espectacular anuncio que ha realizado el gigante del comercio electrónico: el director estadounidense Steven Spielberg producirá una miniserie para su plataforma por 'streaming' Amazon Prime Video sobre el conquistador español Hernán Cortés, que será protagonizada por Javier Bardem.

El guion de esta miniserie de cuatro horas, titulado 'Cortes', viene de lejos: fue escrito en la década de los años 60 nada menos que por el gran guionista de Hollywood Dalton Trumbo ('Spartacus', 'Exodus', 'Vacaciones en Roma'...).

Originalmente concebido para ser un largometraje, el guion fue adaptado por Steve Zaillian, quien ya había adaptado el libro 'La lista de Schindler' para la película que en 1993 dirigió Steven Spielberg.

La idea volvió a emerger con fuerza en el 2014 gracias al estudio DreamWorks, que encargó la historia a Zaillian con la idea de que Bardem la protagonizase y Spielberg la dirigiese. Por ahora se desconoce si el cineasta se pondrá tras las cámaras en algún momento.

Además de Spielberg, 'Cortes' será coproducida por el mismo Javier Bardem, así como por Darryl Frank y Justin Falvey, quienes colaboraron en la serie 'The Americans'.

El proyecto es producido por Amblin Television, una productora creada por Spielberg y uno de sus inversores, Universal Pictures. "Con Javier Bardem como Cortés tenemos a la estrella perfecta para este papel y estamos deseando comenzar a rodar", dijeron los dirigentes de Amblin Television, Darryl Frank y Justin Falvey.

Por su parte, el actor español ganador de un Oscar ('No es país pàra viejos') ha señalado que es "un privilegio poder contar esta historia épica. Está llena de drama y conflictos dentro de este espectáculo enorme e histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en el momento álgido de sus reinados".

"Lo mejor y lo peor de la naturaleza humana salieron a relucir en toda su luminosidad y oscuridad. Como actor, no hay mejor reto que servir a un proyecto tan único y que me apasiona desde hace años", indicó Bardem.

Para Sharon Yguado, directora de series de Amazon Studios, los descubrimientos de Cortés "forjaron el mundo tal y como lo conocemos hoy día", y prometió a los abonados de Prime Video, donde se emitirá la miniserie, "un viaje excitante".

En el 2014, Martin Scorsese y Benicio del Toro anunciaron que llevarían a la cadena HBO una serie sobre la vida de Cortés, pero el proyecto no salió adelante.

CORTÉS Y MOCTEZUMA

La historia se centrará particularmente en el encuentro entre Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma, el último gobernante de esta civilización, a principios del siglo XVI. Al frente de unos pocos miles de hombres, Cortés logró, con un agudo sentido político y estratégico, conquistar lo que hoy es México, derrocando a los aztecas .

Al igual que Netflix, Amazon invierte miles de millones de dólares cada año en la producción de contenido, películas o series. Con la serie 'Transparent', lanzada en el 2014, la plataforma Amazon Prime Video se ha convertido en uno de los principales productores y distribuidores de producción televisiva.

Desde entonces, ha ganado más de diez premios Emmy y seis Globos de Oro, los premios de televisión en los EEUU, vinculados con los éxitos 'Mozart in the Jungle' y 'The fabulous Ms. Maisel'.