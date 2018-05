Amaia: «El puesto 23º es un poco mierda, la verdad»

«El puesto es un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada. Estamos contentos». Así de clara se mostraba Amaia tras el fiasco eurovisivo. Alfred, por su parte, aseguraba: «Teníamos asumido que nos daba igual cómo quedáramos; lo decíamos en cada entrevista cuando nos lo preguntaban». Tras la gala celebrada en el Altice Arena de Lisboa, con victoria de la canción que representaba a Israel, la pareja española aceptó el resultado: terminaron en el 23º lugar de la gala de un total de 26 participantes. Sumaron 61 puntos, que le otorgaron los jurados de 10 países: 10 de Rumanía, 7 de Chipre y Australia, 6 de Dinamarca y Alemania, 2 de Portugal y Noruega, y 1 de Irlanda, el Reino Unido y Bélgica; y el ‘televoto’ de tres países (12 de Portugal, 5 de Francia y 1 de Suiza).

Según la intérprete navarra, ganar Eurovisión «era muy difícil», pero se quedan con un buen sabor de boca porque «hemos quedado muy contentos con la actuación».

Justo al terminar el certamen, que ganó la israelí Netta Barzilai con el tema Toy, los triunfitos recibieron mensajes de apoyo y reconocimiento de Manel Navarro, que representó a España en el festival del año pasado, de Soraya, Alejandro Sanz y Antonio Orozco. «Estamos supercontentos; que nos alaben personas tan importantes como ellos es un gozo», aseguraba Alfred. Los artistas anunciaron que Tu canción formará parte del repertorio de la gira con que los concursantes de Operación Triunfo recorrerán España este verano.

Por su parte, Anna Maria Bordas, jefa de la delegación española, reconocía que en TVE estaban «decepcionados con el puesto», pero puntualizaba que «no es culpa ni de Alfred ni de Amaia», a los que felicitaba por haber hecho una «actuación fantástica». La directiva de la televisión estatal no comentó el agrio enfrentamiento que los fans españoles y Tinet Rubira, responsable de producción y de la puesta en escena de Alfred y Amaia, han mantenido en Twitter a causa de la propuesta artística de los españoles. Al valorar el puesto final de los triunfitos, Bordas se limitó a decir: «Las cosas son así».

Alfred quiso aconsejar a los artistas que representen a España en el próximo Festival de Eurovisión «que sobre todo se lo tomen con calma». Y es que, según Amaia, en lo que rodea al certamen hay «bastante postureo», en el sentido que se da más importancia a cuestiones que no tienen nada que ver con la música.

La pamplonica aseguró que la canción de Israel no era de sus favoritas y destacó el savoir faire de la británica SuRie tras ser asaltada por un espontáneo mientras actuaba: «Me gusta como ha reaccionado, porque encima, ha terminado su canción con más fuerza».

De Lisboa, los artistas también se llevan haber podido conocer en persona al portugués Salvador Sobral, con quien coincidieron en la gala del sábado. En ella, el ganador del año pasado cantó a dúo con Caetano Veloso el tema Amar pelos dois, con que se impuso en el certamen. Alfred aseguró: «Me quedo con muchas ganas de colaborar con él musicalmente». Ahora, finalizada la aventura eurovisiva, toca continuar trabajando. Alfred García explicó que ayer mismo empezaba con su disco, con los arreglos, a diseñar su gira, 1016 is coming y a ensayar con los músicos.

Una de las anécdotas de la noche la marcó uno de los Javis, Javier Calvo. El director y actor informó en Twitter de que había sido agredido en Lisboa. «Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito», bromeó en la red social. En su relato, el actor empleó el humor para explicar lo sucedido: «Si me dicen algo, no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no vi venir. Y la sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la Veneno, pero bien».