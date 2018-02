Alfred y Amaia: "Podríamos hablar solo de música, ¿no?... ¡Es broma!"

Desde que han salido de la Academia de 'OT', Alfred y Amaia no paran. Después de la recepción multitudinaria que les hizo el Ayuntamiento de Pamplona parecía que ya poco les sorprendería. Pero la invitación a 'El hormiguero' era una de las que más ilusión le hacía al catalán (Amaia ya había cumplido su sueño hace unos días con 'Late motiv'), tanto, que cuando Pablo Motos les invitó a saludar, el chico no lo dudó. "¡Mama, aquí estoy, en 'El hormiguero'! ¿Recuerdas cuando lo veíamos solos con una pizza en la mesa? ¡Qué cosas!", soltó con una espontaneidad muy propia de Amaia.

Los dos respondieron todo con naturalidad y simpatía, pero cuando Motos les preguntó por cómo se habían conocido (la pregunta que les vienen haciendo hasta la saciedad), Alfred se puso serio y soltó: "No, ya está. Hemos hablado de esto ya. Podríamos hablar solo de música, ¿no?". ¿Tan pronto se había plantado el 'triunfito' a no responder más a las preguntas sobre su vida privada? Motos titubeó e improvisó interrogándole sobre su cantante favorito y entonces Amaia no se pudo aguantar: "Que no, que no, que es broma", antes de que a él le diera tiempo a sacar un cartel que así lo decía.

EL CORTE A MOTOS

Alfred, que es muy fan del programa, había visto que lo habían hecho ya en otra ocasión (con Belén Rueda y Ricardo Darín) y quiso hacer la travesura. "Pero luego en internet cortan el vídeo de la broma y queda lo otro", les advirtió Motos ya repuesto. Entonces contaron que se enamoraron con 'City of stars', aunque él ya se fijó en ella porque cantaba una canción de una catalana poco conocida y ella en él en el 'casting' por su trombón; que tienen "síndrome de Estocolmo" de la Academia" ("ahora nuestras casas parecen pequeñitas y oscuras"); que había mucha disciplina en el concurso ("fue una mili musical")...



Alfred muestra el cartel con el que desvela que le había hecho una broma a Pablo Motos /(ATRESMEDIA)

Incluso pudieron ver un vídeo con algunos momentos en la Academia de OT (contrariamente a lo que se pensaba, Antena 3 logró las imágenes de TVE) y, cómo no, las frases célebres de Amaia y el recurrente tema de los pedos: "Yo lo veo un poco desde fuera", dijo Alfred desmarcándose del asunto. Aunque cuando ella siguió con el tema, le echó un capote para no dejar sola a su chica: "Los míos son mejores: son en do bemol. Tengo mucho repertorio" .

Como un niño 'con hormigas nuevas', Alfred disfrutó como fan del programa con la presencia de Trancas y Barrancas, quienes les pusieron a prueba con un concurso de telepatía que superaron con nota. De ahí esa magia que les permite cantar al unísono y tocar el piano a cuatro manos, como demostraron en directo (música y voz) con la canción "City of stars" (la que les enamoró). La misma magia que mostraron con la que llevarán a Eurovisión, 'Tu canción', sin el acaramelamiento al que nos tienen acosturmbrados (ella al piano y él a la guitarra), pero con la misma complicidad.

AITANA WAR, EN TVE

Mientras todo esto ocurría, Cárdenas, que no quiso ser menos, conversaba en el programa 'Hora punta', de TVE-1 (para algo es la cadena de 'OT') con el dúo de moda: Aitana War, el otro fenómeno de 'OT', formado por Aitana y Ana Guerra. Se habló del videoclip de la canción que pudo haber ido a Eurovisión (hay quien dice que tenía que haber ido): 'Lo malo', un hit internacional.

Además, las chicas disfrutaron viendo cómo no solo PedrocheSimon las imita, sino que su actuación (la de Leticia Dolera y sus amigas, por ejemplo) empieza a ser viral. Ellas, a su modo, también han ganado 'OT'.