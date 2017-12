Alba Gil se corona en Tele 5 como ganadora de La voz

Alba Gil se alzó en la noche del viernes con el triunfo en el concurso La voz de Tele 5, después de una intensa gala en la que hubo mucha emoción y muchas lágrimas hasta el final. Los vaivenes fueron la nota predominante de las votaciones, que fueron oscilando a medida que avanzaba el programa. Finalmente, la balanza de la voluntad popular se decantó del lado de la aspirante gaditana, que se impuso en el duelo final a Gabriele. Samuel fue tercero y Pedro quedó eliminado al inicio.

La joven intérprete rompió el fuego con un potente Have yourself a merry little Christmas. En la segunda ronda tuvo que cantar Desde la azotea en complicado dueto con Niña Pastori.

Pero la concursante gaditana estuvo a la altura, como dice canción. «La que ha cantado conmigo es la que va a ganar», vaticinó la cantaora, quizá movida por el paisanaje. Pero el caso es que acertó en su predicción.

Al tinerfeño Gabriele, segundo, le tocó cantar en solitario Take me to the church y ya luego El patio junto con Pablo López. Mientras que el tercer clasificado, Samuel, protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la gala, al interpretar con Malú la exigente pieza Vuelvo a verte.