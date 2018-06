Alaska y Mario vuelven a sus orígenes en Vicálvaro y México

Alaska y Mario Vaquerizo regresan el domingo a MTV, Comedy Central y Paramount Network con la quinta temporada del programa en el que muestran su vida «tal cual» a los espectadores, en la que viajarán a sus orígenes, desde el barrio de Vicálvaro de él al México de Olvido.

Será por tanto un «programa con alma» y, como siempre, aseguraron durante su presentación, grabado actuando como si las cámaras no estuvieran. «Ése es el éxito, transmitir la verdad. No hacemos nada que no hagamos habitualmente, no hay nada forzado y nunca hemos hecho nada que no quisiéramos».

Sólo Mario, que reconoce que padece «incontinencia verbal» tiene que cortarse «con los tacos» y con «no enseñar la marca de cerveza» que habitualmente le acompaña, su fuente de «vitamina B, porque la A la tengo con Alaska y la C con naranjas», bromea Mario.

Aunque llevará por título El huracán mexicano, porque mientras decoran su estrenada Casa Bibiana organizan unas vacaciones al país de Olvido Gara, también viajarán a la infancia de su pareja, como cuando visitan la escuela en la que estudió en compañía de su antigua directora.

Un partido del Atlético en el Wanda Metropolitano, la actualización del mítico tema de Alaska Huracán mexicano o la elección de vestuario para un concierto de las Nancys Rubias darán paso en los próximos capítulos a un nuevo escenario, México, donde tendrán como guía de su capital a Ana Torroja, se quedarán sin aliento subiendo a las pirámides de Xochimilco, se probarán vestidos de quinceañeras y bailarán en la sala de fiesta Spartacus.

Por el programa pasarán conocidos amigos de la pareja, como Pedro Almodóvar, Bibiana Fernández o la familia Flores.