Piden siete años para un hombre acusado de acuchillar a otro en el cuello

La Fiscalía ha pedido una pena de siete años de cárcel para un hombre, de unos 52 años y nacionalidad peruana, acusado de un delito homicidio en grado de tentativa, tras apuñalar a otro varón en una discusión en una casa de la capital cordobesa. El juicio se celebrará el día 17 de mayo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 19,00 horas del día 24 de julio de 2016 cuando el procesado se encontraba en su domicilio en compañía de unos amigos, entre ellos el afectado.

De este modo, en un momento determinado se inició una discusión entre ambos y el acusado, "con el propósito de acabar con la vida del denunciante, le asestó una puñalada en el cuello e intentó una segundo que no le alcanzó al coger la víctima el cuchillo con su mano", por lo que "no consiguió darle muerte al no alcanzar ningún órgano vital".

No obstante, como consecuencia de la agresión, el otro varón ha sufrido distintas lesiones para cuya sanidad precisó tratamiento quirúrgico y le han quedado como secuelas dos cicatrices. El lesionado reclama por estros hechos.