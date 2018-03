Lanzan una botella con líquido inflamable al interior de la iglesia de San Miguel

Loralista, esa persona que ha intentado quemar la Iglesia de San Miguel no es un simple radical, es un criminal, un delincuente y un peligro para la seguridad de todos, que debe ser detenido y pagar judicialmente por ello. Ser un radical no tiene porque ser ilícito si no se atenta o se alienta dañar al que no piensa como él. Tener claro esta diferencia es esencial para nuestra convivencia... Creo que es evidente...