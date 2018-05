El juez desestima los contenciosos contra las oposiciones a los bomberos

El juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado los dos recursos presentados por dos aspirantes de los que concurrieron a las pasadas oposiciones a bombero conductor del Consorcio Provincial.

Según se recoge en las sentencias, a las que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, los dos aspirantes habían presentado sendos contenciosos administrativos contra la valoración hecha por el tribunal en el examen psicotécnico, por considerar que no había sido objetivo. Además, denunciaban los opositores que cuando quisieron revisar el examen no se les permitió verlo, sino que solo se les brindó información y la posibilidad de tomar notas. Los denunciantes esgrimen en su recurso que se había producido una "infracción al derecho del recurrente a acceder a la función pública, conforme a los principios de mérito y capacidad al no motivarse la decisión del tribunal de declara al mismo no apto, al darse un error en la evaluación psíquica del recurrente".

El juez, sus resoluciones (utiliza los mismos argumentos en ambos casos) concluye que "nada se puede reprochar al tribunal, asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbritariedad en el proceso de selección de que trae causa este recurso, en lo que se refiere al recurrente en cuanto a la tercera prueba de carácter psicológica, al atenerse en todo momento aquellos a la observancia de la Ley de la convocatoria, las bases de la misma, publicadas y no impugnadas, lo que determina que en base a todo lo anteriormente expuesto y razonado, lo procedente sea la desestimación del recurso".

Esta resolución se puede recurrir también, mientras que por la vía penal se está instruyendo sobre este mismo proceso de oposiciones un expediente en el juzgado de instrucción número 4, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secreto y tráfico de influencias, por el presunto amaño de las oposiciones y en el están siendo investigados los miembros del tribunal, la vicepresidenta del Consorcio, el gerente, un responsable sindical y el alcalde de Priego, entre otros.