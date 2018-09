Arde un coche de madrugada en el barrio de Fátima

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha tenido que actuar esta madrugada para sofocar el incendio de un vehículo en la calle Historiador Jáen Morente, en el barrio de Fátima.

El aviso por el fuego se produjo en torno a las 1.30 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos que actuaron para que el incendio no provocara más daños que los ocasionados al propio vehículo. El servicio no ha podido precisar las causas del suceso, si bien este tipo de incidentes no son aislados. Las noches de los pasados 4 y 5 de agosto ardieron hasta tres coches. En el primero de los casos se vieron afectados dos vehículos y los incendios se detectaron en sendos asentamientos de familias rumanas transeúntes, uno de ellos en la zona de El Arenal y otro por el Parque Cruz Conde. La madrugada siguiente el fuego fue en el barrio Guadalquivir.

Los bomberos también han actuado esta noche en la calle Previsión por el humo originado en una vivienda y en la Nacional IV, a la altura de Cervezas Alhambra, por la caída de un árbol.