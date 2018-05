Zoido cree que los que pegaron a los guardias son solo «unos indeseables»

La Policía Nacional ya ha detenido a cuatro de las 40 personas que el pasado sábado rodearon y agredieron a nueve agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) fuera de servicio en Algeciras (Cádiz), informó ayer la Policía. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló que, por las primeras informaciones, el incidente es un «acto de vandalismo, de violencia callejera y tumultuaria, que no tiene nada que ver con otras cuestiones».

Los detenidos son Manuel R.S, que fue arrestado en su casa tras ser identificado por uno de los dos sargentos que fueron agredidos junto con otros siete guardias civiles y otras tres personas que fueron arrestadas durante la mañana, entre ellos una mujer. Se les imputan delitos de atentado contra agente de la autoridad, desordenes públicos y riña tumultuaria. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que ya tiene identificadas a otras ocho personas que participaron en la agresión, continúa las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

Los hechos se desencadenaron sobre las seis de la tarde cuando los nueve agentes, miembros de la unidad de los Grupos de Acción Rápida (GAR) desplegada en el Campo de Gibraltar para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la zona, salieron de comer en un restaurante de Algeciras, disfrutando de su domingo libre. Cuando fueron a recoger sus vehículos en un aparcamiento en la calle, se encontraron a varias personas que celebraban una primera comunión en un restaurante aledaño y que les cortaron el paso y comenzaron a insultarles y a agredirles con piedras, adoquines y algún bate de béisbol. La violencia fue tal que uno de los agentes hizo tres tiros al aire, mientras que dos patrullas de la Policía Nacional acudían a ayudar a los agentes.

El ministro del Interior destacó que sólo dos de los diez identificados por la agresión cuentan con antecedentes por narcotráfico y que el tumulto se originó antes de que los agresores supieran que eran guardias civiles, lo que apuntaría a que el ataque no fue ideado por una organización de narcotraficantes. Zoido, que ha calificado como «ejemplar» el comportamiento de los agentes, señaló que fueron agredidos por «un grupo de indeseables» y ha asegurado que el ataque no quedará en la impunidad. El presidente de la Coordinadora antidroga de la comarca del Campo de Gibraltar, Francisco Mena, indicó que estos hechos forman parte de la «pérdida del principio de autoridad» de los agentes que se ha instalado en la zona. «Recuperar el principio de autoridad aquí no va a ser fácil, ni va a suceder a corto plazo», añadió, tras pedir mayor contundencia: «La judicatura tiene que aplicar aquí el Código Penal con todas las consecuencias», dijo.