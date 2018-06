El zasca de Macron a un chaval por decirle "¿Qué pasa, Manu?"

El presidente francés, Emmanuel Macron, le recriminó este lunes a un adolescente francés que se dirigió a él como "Manu" y cantó La Internacional, el himno socialista, frente a él.

Macron asistía a una ceremonia en el norte de Francia, en Mont Valerien, en Suresnes (Hauts-de-Seine) para conmemorar el 18 de junio, día de la llamada del general Charles De Gaulle a la resistencia popular durante la segunda guerra mundial.

El joven, de unos 15 años, se encontraba tras unas barreras mientras Macron pasaba junto a una multitud, con muchos chicos entre el público.

MOMENTO CAPTADO POR LA TELE

Las cámaras de la televisión de LCI capturaron el momento en el que el chaval entonaba el himno socialista internacional y después se dirigió al mandatario con un , "Ça va Manu?" (¿Cómo te va, Manu?).

"No, no. Estás aquí, en una ceremonia oficial", le dijo Macron, de 40 años, bruscamente. "No puedes comportarte así. No puedes actuar como un payaso, porque hoy celebramos la Marsellesa y la Canción de Partisanos. Has de dirigirte a mí como 'el señor presidente de la República o, simplemente, señor".

El chaval, con cara seria, se disculpó: "Perdón, señor".

* Chante l’Internationale

- Ça va Manu ?

- Tu m’appelles Monsieur le président de la République ou Monsieur.

- 😶#Quotidien pic.twitter.com/PhC4XXQzoY — Quotidien (@Qofficiel) 18 de junio de 2018

De sobras es conocida la rapidez con la que Macron cambia de registro. Y así lo hizo ante el chaval. Tras el zasca correctivo, cambió el tono y continuó diciéndole: "Tienes que hacer las cosas de la manera correcta. Incluso si quieres liderar una revolución algún día, primero tienes que obtener un diploma y aprender a llevar comida en la mesa", le aconsejó.

LA VERSIÓN DEL PRESIDENTE

Así se ha encargado el mismo Macron de difundirlo en Twitter. Desde un ángulo distinto, ha publicado un vídeo del mismo momento, pero desde otro encuadre y en el que se ve al presidente dando varios consejos al joven para encarrilar su futuro.

"¿A qué curso vas?", le pregunta. "A tercero", le responde el chico. "Bueno, aún te queda mucho trabajo por delante. Debes demostrar de lo que eres capaz y llegar lo más lejos posible. Debemos pensar en lo siguiente y ser un ejemplo. (...) Graduate, y cuento contigo para el futuro", se despidió el presidente de la República.

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 de junio de 2018

No es la primera vez que Macron ha sido capturado por las cámaras dando lecciones a aquellos que han osado desafiarle o le han faltado al respeto. Durante la campaña presidencial del año pasado, por ejemplo, un trabajador en huelga se encaró a él, y el presidente le espetó: "La mejor forma de pagar un traje es conseguir un trabajo".