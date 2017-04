Youtube restringe la publicidad a los canales minoritarios

Youtube ha anunciado un cambio en sus políticas publicitarias por las que pretende primar los canales más populares y reducir los ingresos a aquellos que tienen menos visitas. La plataforma exigirá a los poseedores de un canal (en principio, a cualquier usuario que suba vídeos) que acumule un mínimo de 10.000 visitas desde su creación para ponerle anuncios.

Youtube funciona como una plataforma donde los usuarios seleccionan si quieren incluir publicidad en los vídeos que suben y a cambio de ello reciben un porcentaje que al menos es del 58%. Las grandes estrellas del canal, los youtubers de más éxito, tienen otro tipo de acuerdo y reciben un porcentaje mucho mayor de ingresos, aunque el gran negocio, como explican son los acuerdos con marcas al margen de Google.

El programa de acuerdos de Youtube, Youtube Partner Program, que funciona desde el 2007, exige también que el creador cumpla las normas del canal, que es una larga lista de condiciones que incluye desde no utilizar material con derechos de autor, tanto de imágenes como de música, como que no resulte ofensivo, que no haga spam... Y estas condiciones se revisan cuando llega a esa cifra.

Según Youtube, la petición de un mínimo de visitas permitirá combatir las suplantaciones de canal y las copias ilegales de vídeos.

Youtube, además, no abona a los creadores hasta que no alcanzan un mínimo de 100 euros generados.