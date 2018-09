Walter Mosley: 'Trump fue nuestra incapacidad de defender lo que Obama quería hacer'

Uno de los adalides de la novela negra comprometida, el estadounidense Walter Mosley (Los Ángeles, 1952), creador del detective Easy Rawlins (en el cine encarnado por Denzel Washington en El demonio vestido de azul), ha ganado este jueves el Premio RBA, dotado con 125.000 euros, con Traición, que llega este viernes a las librerías. En ella, con el aire de los clásicos de Chandler y Hammett, denuncia temas actuales como el racismo, el abuso policial y la falta de justicia, y estrena protagonista: Joe King Oliver (nombre de quien fue maestro de Louis Armstrong), un policía honesto, que acaba en prisión tras caer en una trampa sexual de unos compañeros.

Cómo invertir el racismo crónico de la sociedad estadounidense?Primero, dejando de creer en la existencia de la raza blanca, porque no existe tal cosa. Hay españoles, vascos, catalanes, ingleses, gitanos, vikingos... Y segundo: los negros necesitan entender que la gente que se autoidentifica como blanca se equivoca. Y lo que los blancos piensan de los negros también es equivocado. Es decir: deberíamos creer en el jazz.

Por qué? Porque es la forma de arte más sofisticada que ha producido Estados Unidos y fueron los descendientes de esclavos los que la crearon.

Con Obama parecía que las cosas habían cambiado, pero con Trump ha dado la sociedad rienda suelta a su racismo? Hice una ponencia en un acto para captar fondos en la campaña electoral de Obama y muchos dijeron eso. Pero yo dije que lo que digamos hoy no importa, solo importará si vamos más allá y le ayudamos a cumplir sus promesas y nos aseguramos de que haga lo que promete. Fui el único al que no aplaudieron. Un año más tarde una mujer me dijo: yo estuve en aquella campaña y te odié por lo que dijiste. Pero tenías toda la razón. Hoy mucha gente lo reconoce. Trump fue nuestra incapacidad de defender firmemente lo que Obama quería hacer.

Ha dicho que Trump engaña a sus votantes y que ni acabará con el trabajo precario ni les asegurará la pensión. No lo ven?Quien cree que Trump no es un buen presidente sabe que miente. Y a quienes les gusta no les importa que mienta. No creo que Trump fuese la peor elección, porque dice lo que piensa y eso hace que sea imposible que haga la que se necesita hacer. Pero con Trump, los blancos de EEUU se han hecho muy conscientes del odio subyacente que hay en esta nación. Y eso es bueno. Porque no es ninguna sorpresa para los negros. Hace 400 años que vivimos con este odio.

Ve más casos de racismo últimamente?En estos tres o cuatro años la policía ha disparado y asesinado a muchos negros y vemos que nos podría pasar a nosotros o a nuestros jóvenes. Pero esto ha pasado siempre. Tú solo tienes que llevarte la mano al bolsillo para sacar un papel y te matan. Pero si Trump u otro blanco hace lo mismo no le pasará nada. Yo he evitado meterme en problemas pero esto pasa cada día.

Cómo evitar que un policía, que en teoría debe protegerte, abuse así de su poder?Ese no es su trabajo. El trabajo de la policía es proteger las propiedades de los ricos e identificar a quienes puedan ser una amenaza contra ellos. Dicen que están aquí para protegernos a todos. Nosotros sabemos que no es así. Para cambiar eso la gente de fuera de los barrios pobres lo entienda. Existen millones de negros en la cárcel física, sexual y anímicamente oprimidos. Hay 50.000 personas, más de la mitad, negras, y el resto, pobres (si tienes dinero te pagas un abogado y logras mejor sentencia), sentenciadas de por vida sin posibilidad de libertad condicional, por delitos relacionados con las drogas. No existe un sistema de justicia.

No cree pues en la justicia? No creo que pueda alcanzarse la justicia que te proporciona un sistema político basado en un sistema económico. Su protagonista sería ejemplo de que para lograr justicia hay que transgredir las normas y cruzar la línea roja?El libro es un interrogante. Si tú ves que algo está mal, harías algo al respecto? Incluso si te cuesta tu libertad?

Usted se lo ha respondido?No. No lo sé. Escribo este libro para que la gente se lo pregunte. Muchos amigos dicen que harían lo correcto en cualquier circunstancia. Pero yo no estoy tan seguro.

Y más si peligra tu vida o la de los tuyos... Exacto. Mi madre es judía y leí mucho sobre el Holocausto y los campos de concentración. Los nazis sacaban a la gente de sus casa y los vecinos simplemente observaban en silencio. La gente dice: Qué horror! Por qué los vecinos no se enfrentaban a los nazis? Yo sé cuál es el coste y ahí radica el problema. Una banda gobierna el país y si te rebelas te matan a ti, a tu pareja y a tu perro. Debemos preguntarnos si nosotros podemos marcar la diferencia y cambiar las cosas.

En la novela la Iglesia sale malparada, cómplice de explotación sexual de chicos pobres. Reflejo de los repetidos escándalos de abusos contra menores? Eso remite al género hard boiled, la novela negra dura, donde no puedes confiar en nadie. Por eso no puedes permitir que tus hijos salgan al mundo porque quienes te dicen que se ocuparán de ellos, a menudo, son quienes quieren hacerles daño.

La hija adolescente del protagonista, encarna la esperanza?Sí. Y también es símbolo del amor ideal. Ella ama a su padre a pesar de todo lo que él haya podido hacer o haya hecho. Eso implica esperanza y perdón.

El sistema de prisiones en EEUU es un fracaso?No creo que nunca haya habido intención de rehabilitar a un delincuente. El sistema no puede decirse que haya fracasado porque ni lo han intentado. Pero sí es un sistema fracasado. Durante tres años seguidos, EEUU intentó que la ONU invalidase sin éxito el sistema penitenciario cubano por vulnerar los derechos humanos. Castro se enfadó y dijo a la ONU: Es el sistema americano el que vulnera los derechos humanos y esta empezó a investigar. Entonces EEUU dejó de insistir.

Debe ser la novela negra una crítica del sistema y una denuncia de los males de la sociedad? Ya en los años 20, incluso con Hemingway, la novela existencialista (y la mayoría de novelas negras lo son) ha hablado siempre del bien y del mal claramente, incluso sin respuestas claras. Si tú escribes una novela negra que no formule esas preguntas no sé cómo llamarla.

Qué personaje secundario de 'Traición' destacaría?Melquarth Frost, cuya madre era una chica católica de 14 añitos muy creyente que fue violada y no quiso abortar. Odia a su hijo y este se convierte en un hombre maligno. Es un criminal que ha hecho cosas terribles al que Joe ayudó y eso significó un cambio en su vida.

Es símbolo de la redención?Sí. También la mayoría de personajes, excepto el sargento Glaston, que encarna tanto el bien como el mal y es totalmente corrupto.

La corrupción policial es el reflejo de la corrupción generalizada en la sociedad y en el mundo político, económico y judicial?Sí, pero personajes como Joe se implican para hacer lo correcto. Igual que los soldados que fueron a Irak y Afganistán para luchar por la libertad.

Pero como usted mismo ha dicho, luego el Gobierno y el Ejército buscaban fórmulas para no darles la pensión ni asistencia médica si lo necesitaban.Exacto...