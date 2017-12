El vídeo del test de drogas de la Guardia Civil que está arrasando

El vídeo supera las 200.000 reproducciones. La verdad es que no tiene desperdicio. El marco: la campaña de control de drogas que lleva a cabo la Guardia Civil para estas fiestas navideñas. El protagonista: un conductor concienciado, al menos de palabra, de los peligros de conducir bajo los efectos de las drogas. Ante una decena de medios de comunicación, este hombre no duda en halagar que se hagan estos controles. Lo peor, dice, son las drogas: "Yo creo que las drogas afectan mucho más [que el alcohol], en el sentido de que la gente se confía más. Hay cosas como el cannabis que la gente la consume a diario y la gente se piensa que puede hacer cosas. Las drogas también cuestan dinero y eso la gente no lo ve... luego se quejan de la multa pero no ven lo otro".

Tras la declaración, la sorpresa. El guardia civil que le ha practicado la prueba le suelta: "Pues mira, das positivo en cocaína". Tras el chof, el joven asegura que "hace un montón" que no consume y, a las preguntas de los periodistas, concreta: "Por lo menos una semana". Sin duda, el vídeo seguirá sumando visitas.