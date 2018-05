Valtònyc desafía al juez y amaga con huir de España

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, agotará este jueves el plazo fijado por la Audiencia Nacional para su entrega voluntaria en prisión. A través de las redes sociales, aseguró que no facilitaría su encarcelamiento y que la Guardia Civil tendría que «tumbar la puerta de su casa» para «meterle» entre rejas, ya que «no se lo pondría tan fácil». El cantante está condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus canciones. Según TV-3, Valtònyc ha abandonado España para eludir su condena y se encuentra en Bélgica, algo que ha desmentido su grupo de apoyo en Twitter. Fuentes de la Guardia Civil no confirman su huida y afirman que ignoran su paradero. Si no se presenta, pasará a estar en busca y captura.