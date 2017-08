Twitter celebra 10 años del 'hashtag'

Twitter celebra este miércoles el décimo aniversario del 'hashtag', la etiqueta con la que los usuarios de la red social comentan lo que sucede en el mundo, y cuyo origen se debe a Chris Messina, el primer usuario en sugerir su uso en un tuit.

El 23 de agosto del 2007, Messina compartió un mensaje en Twitter en el que sugería utilizar el 'hashtag' como unificador de conversaciones en la red social. Diez años más tarde, el 'hashtag' se ha convertido en un elemento más de la conversación y en uno de los símbolos de la era digital.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?